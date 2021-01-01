

أسرع 5 سيارات في الإمارات لـ 2021 أسرع 5 سيارات في الإمارات لـ 2021

يضم سوق الإمارات العديد من موديلات 2021، التي تتنوع بحسب العلامة التجارية، أو القدرات الفنية، إضافة إلى التصميم الهيكلي، وبين كافة هذه العناصر يبقى عالم السرعة والانطلاق من أهم عوامل الجذب لدى كثير من محبي هذه الفئة من السيارات.







وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ أسرع 5 سيارات في الامارات لـ 2021.

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1 - ماكلارين سينا موديل 2021تأتي ماكلارين سينا موديل 2021 بمحرك ثماني الاسطوانات، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 800 حصان، مع سرعة قصوى تصل إلى 335 كيلومتر في الساعة، تتصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي، مما يجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية قدرها 2.8 ثانية فقط.ويبلغ سعر السيارة ماكلارين سينا موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 5 مليون درهم.2 - جاجوار إف تايب موديل 2021زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يولد قوة قدرها 300 حصان، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 249 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تستطيع السيارة أن تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال 5.7 ثانية.ويبلغ سعر السيارة جاجوار إف تايب موديل 2021 بقيمة قدرها 327.915 درهم.3 - أستون مارتن DBS سوبرليجرا فولانتي موديل 2021تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 3.6 ثانية، بينما تستمد أوامر الانطلاق من محرك ذات 12 اسطوانة، سعة 5200 سي سي، قادر على انتاج قوة 725 حصان، و 900 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 340 كيلومتر في الساعة.وتقدم السيارة أستون مارتن DBS سوبرليجرا فولانتي داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 1.353.845 درهم.4 - ماكلارين موديل 720Sتقدم السيارة ماكلارين موديل 720S بمحرك 8 سيلندر، سعة 4000 سي سي، قادر على انتاج 710 حصان، و 770 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 341 كيلومتر في الساعة، مما تجعلها تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.9 ثانية.ويتراوح سعر السيارة ماكلارين موديل 720S بين 1.198.500 و 1.295.900 درهم اماراتي.5 - فيراري روما موديل 2021تستمد السيارة فيراري روما موديل 2021 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 3900 سي سي، ينتج قوة قدرها 620 حصان، و 760 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها افضلية الانطلاق من وضع الثبات حتى تصل إلى 100 كم/ساعة خلال 3.4 ثانية.وتقدر القيمة السعرية للسيارة فيراري روما موديل 2021 داخل السوق الاماراتي بـ 871.500 درهم.