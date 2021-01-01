طرق طبيعية لعلاج آلام الأسنان في المنزل



علاج آلام الأسنان علاج آلام الأسنان



يعانى عدد كبير من الأشخاص من الام الأسنان حيث تعد من أكثر المشكلات الصحية انتشاراً على الإطلاق وتسبب وجع شديد لايمكن تحمله لحين الذهاب للطبيب .. فما هى الطرق الطبيعية التى يمكن الاستعانه بها في المنزل للتخلص من الام الأسنان.



نعرض لكم عدة طرق طبيعية لعلاج الام الأسنان في المنزل وفقا لما جاء في موقع"clevelandclinic"



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ضغط الباردةللتورم والألم ، ضع ضغطًا باردًا من الثلج ملفوفًا في منشفة على المنطقة المؤلمة لمدة 20 دقيقة وكرر كل بضع ساعات لعلاج الام الأسنان.زيت القرنفلمطهر طبيعي يخدر الألم ويقلل الالتهاب وضعي كمية صغيرة من زيت القرنفل على كرة قطنية وضعيها على المنطقة المؤلمة أو أضف قطرة من زيت القرنفل إلى كوب صغير من الماء واشطف فمك جيدًا.خلاصة الفانيليايعمل الكحول الموجود في مستخلص الفانيليا على تخدير الألم مؤقتًا وتخفيف حدة الام الأسنان وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة به على التئام المنطقة واستخدم أطراف أصابعك أو كرة قطنية لتطبيق المستخلص على السن واللثة عدة مرات في اليوم.شاي النعناعيمكن وضع خصائص النعناع المهدئة على المنطقة المؤلمة باستخدام كيس شاي النعناع المبرد وضعي كيس الشاي الدافئ على الأسنان واللثة.الثوماصنعي عجينة من فص ثوم مطحون وضعيها على المنطقة المصابة ويمكن للثوم أن يقتل البكتيريا ويخفف الام الأسنان.