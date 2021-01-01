

الشاورما السورى الشاورما السورى

تعد الشاورما السورى من أشهر الأكلات الشامية المنتشرة في البلاد العربية بشكل كبير نظرا لمذاقها الشهي والمميز.



ترغب كثير من السيدات في تعلم طريقة عمل الشاورما السورى في المنزل بحيث تكون بنفس مذاق الأنواع المباعة في المحلات .



نقدم لكم طريقة عمل الشاورما السورى للشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة



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مقادير الشاورما السورى:نصف كيلو دجاج مقطع شاورمارشة نعناع2 ملعقة كبيرة خلرشة جوزة الطيبشاورما سورى لـ ـسالى فؤادمقادير شاورما سورى:نصف كيلو دجاج مقطع شاورمارشة نعناع2 ملعقة كبيرة خلرشة جوزة الطيبرشة قرفةملح فلفل أسودرشة شطةبودرة ورق لوراملعقة صغيرة بهارات دجاجملعقة بودرة ثومكمونملعقة بودرة بصلملعقة صغيرة كزبرة جافةخبز شامي كبيرشرائح خيار مخللثوميةطريقة عمل شاورما سورى:* تبلي الدجاج بالنعناع الجاف ورشة جوزة الطيب ورشة قرفة ورشة شطة* ضيفي بودرة ورق لورا والبهارات وبودرة ثوم وبودرة بصل وكزبرة جافة وملح وفلفل وكمون والخل* ضعي الشاورما في طاسة بها زيت على النار ورشي عليها ملح وفلفل واستمري في التقليب حتى تنضج* قدميها في عيش شامي مدهون بالثومية مع شرائح خيار مخلل ولفيها على شكل سندوتش