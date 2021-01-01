طريقة تحضير فطائر اللحمة والسجق



فطائر اللحمة والسجق فطائر اللحمة والسجق

فطائر اللحمة من الأكلات الشهية واللذيذة، ويمكن تقديمها لأسرتك كوجبة مميزة وغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.



وإليك طريقة تحضير فطائر اللحمة الشهية للشيف شربيني..





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مقادير فطائر اللحمة والسجقملعقة ونصف خميرة فورية2 كوب دقيقرشة ملحرشة سكر3 ملعقة زيتماء دافئ للعجنالحشوةلحمة مفرومةسجق بلديبصل - ثوم – ملح وفلفلصلصة بيتزا – تركي مدخنجبنة موزاريلا مبشورةبيضة - لبن للوجهطريقة تحضير فطائر اللحمة والسجق* في العجانة تخلط مكونات العجينة ثم تترك حتى تختمرلعمل الحشوة* يشوح البصل ثم يضاف السجق واللحمة المفرومة ويشوحو جيدا* تفرد العجينة ثم يضاف عليها صوص البيتزا الجاهز* ثم يلف كل قطعة سجق في قطعة من التركي المدخن* ثم يضاف عليها قليل من العصاج ثم يضاف الجبنة الموتزاريلا* ثم يضاف عليها قليل من العصاج ثم يضاف الجبنة الموتزاريلا* وتلف العجينة مثل شكل القطايف الكبيرة* ثم يدهن الوجه بالبيض واللبن ورشة سمسم حسب الرغبة* وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم فطائر اللحمة