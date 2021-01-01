فطائر اللحمة والسجق
فطائر اللحمة من الأكلات الشهية واللذيذة، ويمكن تقديمها لأسرتك كوجبة مميزة وغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.
وإليك طريقة تحضير فطائر اللحمة الشهية للشيف شربيني..
مقادير فطائر اللحمة والسجق
ملعقة ونصف خميرة فورية
2 كوب دقيق
رشة ملح
رشة سكر
3 ملعقة زيت
ماء دافئ للعجن
الحشوة
لحمة مفرومة
سجق بلدي
بصل - ثوم – ملح وفلفل
صلصة بيتزا – تركي مدخن
جبنة موزاريلا مبشورة
بيضة - لبن للوجه
طريقة تحضير فطائر اللحمة والسجق
* في العجانة تخلط مكونات العجينة ثم تترك حتى تختمر
لعمل الحشوة
* يشوح البصل ثم يضاف السجق واللحمة المفرومة ويشوحو جيدا
* تفرد العجينة ثم يضاف عليها صوص البيتزا الجاهز
* ثم يلف كل قطعة سجق في قطعة من التركي المدخن
* ثم يضاف عليها قليل من العصاج ثم يضاف الجبنة الموتزاريلا
* ثم يضاف عليها قليل من العصاج ثم يضاف الجبنة الموتزاريلا
* وتلف العجينة مثل شكل القطايف الكبيرة
* ثم يدهن الوجه بالبيض واللبن ورشة سمسم حسب الرغبة
* وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم فطائر اللحمة
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