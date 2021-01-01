ازاي تأهل نفسك للزواج بشكل صح؟

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ازاي تأهل نفسك للزواج

قالت داليا كمال، اللايف كوتش الدولي، إن الزواج لم يعد- منذ زمن طويل- الحدث الذي نحلم به جميعا، والكثير من الناس لا يشعرون بأنهم مستعدون للزواج، وثمة من لا يريدونه، مشيرة إلى أن هناك أسبابا كثيرة لذلك، مثل “عدم الإيمان بالمؤسسة الزوجية، أو الخوف من الالتزام، أو الانتقائية المفرطة، أو المشاكل المالية” وغيرها من الأسباب التي لا تُعد ولا تحصى.



وأضافت "داليا كمال"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، “حتى لو كنتم لا تحلمون بالزواج؛ فإن الشيء المشترك بالنسبة لمعظمنا، هو أننا نريد في نهاية المطاف، السكن مع شريك حياتنا الذي اخترناه، وبناء حياة جيدة معا، وربما حتى بناء أسرة”.



وأوضحت "داليا كمال"، أن الزواج الناجح لا يقتصر على الرومانسية والحب فقط، فهما معرضان للتلاشي أو الخفوت مع مرور الزمن، بل أنهما قد يختفيان تماما في بعض الأحيان.



وأشارت اللايف كوتش الدولي، إلى أن الزواج الجيد والصحي؛ يتطلب العمل والجهد المشتركين، بهدف تعزيزه والحفاظ عليه، قبل الدخول إلى عالم الزواج، ويفضل أن تفحصا نفسيكما؛ إذا كنتما مستعدان حقا للحياة الزوجية.

المصدر: elbalad

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