ازاي تأهل نفسك للزواج بشكل صح؟

قالت داليا كمال، اللايف كوتش الدولي، إن الزواج لم يعد- منذ زمن طويل- الحدث الذي نحلم به جميعا، والكثير من الناس لا يشعرون بأنهم مستعدون للزواج، وثمة من لا يريدونه، مشيرة إلى أن هناك أسبابا كثيرة لذلك، مثل “عدم الإيمان بالمؤسسة الزوجية، أو الخوف من الالتزام، أو الانتقائية المفرطة، أو المشاكل المالية” وغيرها من الأسباب التي لا تُعد ولا تحصى.
وأضافت "داليا كمال"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، “حتى لو كنتم لا تحلمون بالزواج؛ فإن الشيء المشترك بالنسبة لمعظمنا، هو أننا نريد في نهاية المطاف، السكن مع شريك حياتنا الذي اخترناه، وبناء حياة جيدة معا، وربما حتى بناء أسرة”.
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