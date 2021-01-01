حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت فعالية "حوار مع الأسرة المصرية" واستمع إلى أسئلة المواطنين واستفساراتهم، في حفل إفطار خلال تدشينه مشروعات سكنية.
وأشاد رجل مصري من الحاضرين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في مصر خاصة المشروعات السكنية التي قضت على العشوائيات، وفاجأ الرئيس قائلا: "كنت في عزبة الهجانة وحضرتك نقلتنا لـ"أهالينا 2" وبلكونة شقتي بعزبة الهجانة كلها".
ورد الرئيس السيسي عليه قائلا: "لا عيب كده إنت هتعملنا مشكلة كبيرة كده".
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التعليقات على مواطن يفاجئ السيسي برأيه والرئيس يرد: هذا عيب (فيديو)
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