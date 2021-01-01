تعمل عدة طواقم إطفاء إسرائيلية منذ ظهر اليوم على إخماد حريق ضخم اندلع في منطقة موشاف بيت مئير بالقدس المقامة على أراضي قرية محسير.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن ألسنة اللهب كانت تنتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، وأن القوات الإسرائيلية قامت بإخلاء المنازل وإجلاء المستوطنين عن المنطقة المذكورة.
وأشارت مراسلة RT إلى أن 8 طائرات إطفاء تعمل بالقرب من الخط الأول للمنازل من أجل احتواء الحريق.
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التعليقات على القدس تتعرض لحريق ضخم وإسرائيل تجلي المستوطنين (فيديو)
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