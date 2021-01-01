القدس تتعرض لحريق ضخم وإسرائيل تجلي المستوطنين (فيديو)

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القدس تتعرض لحريق ضخم

تعمل عدة طواقم إطفاء إسرائيلية منذ ظهر اليوم على إخماد حريق ضخم اندلع في منطقة موشاف بيت مئير بالقدس المقامة على أراضي قرية محسير.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن ألسنة اللهب كانت تنتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، وأن القوات الإسرائيلية قامت بإخلاء المنازل وإجلاء المستوطنين عن المنطقة المذكورة.

وأشارت مراسلة RT إلى أن 8 طائرات إطفاء تعمل بالقرب من الخط الأول للمنازل من أجل احتواء الحريق.

وأضافت أن فرقا إضافية من جميع أنحاء المحافظة وأخرى من المناطق المجاورة في طريقها إلى مكان الحادث.

وذكرت أن الدفاع المدني والمتدخلين لم يتمكنوا من السيطرة على الحريق حتى الآن.

https://twitter.com/i/status/1426897155239948296

https://twitter.com/i/status/1426918606240206855

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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