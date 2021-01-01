بعد مرور 39 عام الكشف عن وراء سبب تفكك الاتحاد السوفيتي

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › بعد مرور 39 عام الكشف عن وراء سبب تفكك الاتحاد السوفيتي

صورة الخبر: غورباتشوف وبوريس يلتسين
غورباتشوف وبوريس يلتسين

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن ثقته بأن الاتحاد السوفيتي تفكك نتيجة "الخلاف الشخصي" بين الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، ورئيس جمهورية روسيا بوريس يلتسين.

وفي تصريحات متلفزة قال لوكاشينكو اليوم الأحد: "لا يجوز أن تؤثر العلاقات الشخصية أو الخلاف بين شخصين على بلاد بأسرها.. لقد أدى السعي إلى تنظيم العلاقات في الاتحاد السوفيتي إلى تفكك البلاد. قد يبدو هذا الحكم مبسطا بعض الشيء، لكنه ذو دلالة عميقة".

كما ذكر لوكاشينكو أنه كان من محض الصدفة أن منتجع "غابة بيلوفيج" البيلاروسي اختير مكانا وقع فيها زعماء الجمهوريات السوفيتية الثلاث روسيا وبيلاروس وأوكرانيا اتفاقية حل الاتحاد السوفيتي أواخر 1991.

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد مرور 39 عام الكشف عن وراء سبب تفكك الاتحاد السوفيتي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
84812

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager