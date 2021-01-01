تطور مفاجئ .. طالبان تسيطر على القصر الرئاسي



مقاتلي حركة طالبان مقاتلي حركة طالبان

ذكرت وكالة "رويترز"، أن مقاتلي حركة طالبان تمكنوا من دخول القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل، يوم الأحد، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، صوب طاجيكستان، في وقت سابق.



في غضون ذلك، غادر السفير الأميركي لدى أفغانستان، مقر السفارة في كابل، متوجها إلى مطار حامد كرزاي الدولي، لأجل مغادرة البلاد.



وذكر مسؤول أميركي، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستواصل حماية المطار، بعد تقدم قوات طالبان صوب العاصمة كابل.

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في غضون ذلك، ألقى وزير الدفاع الأفغاني، باللوم على أشرف غني، في ظل ما يقع حاليا، قائلا إنه "كبل أيدينا ثم لاذ بالفرار".ودعت حركة طالبان، يوم الأحد، مسلحيها لاقتحام العاصمة الأفغانية كابول، بعد أن حاصرتها وسيطرت على معظم مناطق البلاد.وقالت طالبان إنها "تدعو قواتها لدخول المناطق التي خرجت عن سيطرة القوات الأفغانية في كابل".وكان متحدث باسم الحركة قد قا، إن "الشرطة والمسؤولين في كابول لاذوا بالفرار، مما يمثل مشكلة أمام حفظ القانون والنظام".أخبار ذات صلةجانب من العاصمة كابولطالبان تأمر مقاتليها بدخول العاصمة كابولوتسارع انهيار الجيش الأفغاني، خلال الآونة الأخيرة، فيما طالبت حركة طالبان بتسليم العاصمة كابل، سلميا، من أجل تفادي القتال. وقال المتحدث باسم طالبان: "ندعو الرئيس أشرف غني والقادة الأفغان إلى العمل معنا".