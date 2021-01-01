قالت مديرية الدرك في جبال الفوج، إن عناصرها في مدينة ريميرمون (شمال شرق فرنسا) اعتقلوا ثلاثة أشخاص، لأنهم جمعوا حوالي مئة كلغم من التوت الأزرق.
ولا يسمح القانون الفرنسي للشخص الواحد، بجمع أكثر من 10 كلغم من هذه الثمار البرية.
وذكرت المديرية، في بيان أن الشرطة عثرت لدى الموقوفين على 96 كلغم من التوت الأزرق. وقال البيان: "تتمتع هذه الثمار بشعبية كبيرة بين السكان، لكن بضع مئات من الغرامات تكفي لصنع الكعكة المفضلة منها".
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التعليقات على السجن عقوبة جمع التوت الأزرق
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