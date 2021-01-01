جبنة بطعم مخدر "الكبتاغون"

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صورة الخبر: أقراص جبنة محشوة بحبوب "الكبتاغون"
أقراص جبنة محشوة بحبوب "الكبتاغون"

ضبطت السلطات في مدينة حمص السورية كميات كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة كانت مخبأة في أقراص الجبنة ومعدة للتهريب إلى خارج البلاد.

وذكرت وكالة "سانا" أن "الجهات المختصة في حمص ضبطت نحو 225 ألف حبة كبتاغون مخبأة في عبوات بلاستيكية لحفظ ونقل الجبنة البيضاء".

وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض على رجل وامرأة، وبالتحقيق الأولي معهما اعترفا بأن الحبوب المخدرة كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الجهات المختصة في المدينة الواقعة وسط البلاد، أن الحبوب كانت مغلفة على شكل أقراص وموضوعة في 35 عبوة بلاستيكية لنقل وحفظ الجبنة البيضاء.

المصدر: وكالة "سانا"

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