ضبطت السلطات في مدينة حمص السورية كميات كبيرة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة كانت مخبأة في أقراص الجبنة ومعدة للتهريب إلى خارج البلاد.
وذكرت وكالة "سانا" أن "الجهات المختصة في حمص ضبطت نحو 225 ألف حبة كبتاغون مخبأة في عبوات بلاستيكية لحفظ ونقل الجبنة البيضاء".
وأضاف المصدر أنه تم إلقاء القبض على رجل وامرأة، وبالتحقيق الأولي معهما اعترفا بأن الحبوب المخدرة كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد.
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التعليقات على جبنة بطعم مخدر "الكبتاغون"
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