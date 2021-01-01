

فيديو l كيف تدهورت الأمور بسرعة في أفغانستان؟ فيديو l كيف تدهورت الأمور بسرعة في أفغانستان؟

طرحت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية هذا السؤال على عدد من المسؤولين الحالين والسابقين والخبراء لتفسير السقوط المتسارع لقوات الجيش الأفغاني أمام حركة طالبان في الأيام الأخيرة.



وتخلص المجلة الأميركية وفق ما نقلت عن المسؤولين والخبراء إلى أن الفساد هو كلمة السر في هذا المشهد المأساوي، فقد أدى ذلك إلى انعدام الكفاءة والتسبب في هزائم الجيش الأفغاني أمام حركة طالبان.



وشنت الولايات المتحدة حربا على أفغانستان عام 2001، إثر الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينتي نيويورك وواشنطن، وتبناها تنظيم القاعدة الإرهابي.

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وخلال أشهر معدودة، انهارت حركة طالبان التي كانت توفر ملاذا للقاعدة، وسيطرت القوات الأميركية على البلاد، وسرعان ما عمدت واشنطن إلى تسليح وتدريب جيش محلي بغية الاضطلاع بمهمة السيطرة على البلاد.لكن هذا الجيش الذي صرفت عليه أميركا أكثر من 88 مليار دولار، تهاوى خلال أيام أمام حركة طالبان، خاصة مع اقتراب الانسحاب الأميركي من البلاد بحلول أواخر أغسطس الجاري.وباتت حركة طالبان تسيطر على عواصم 21 ولاية من 34 تشكل أفغانستان، ويزحف مقاتلوها صوب العاصمة كابل.وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه ينبغي على القوات الأفغانية أن تستفيد مما قدمته أميركا لها خلال 20 عاما مضت.لكن لا يبدو أن الدعم كان بالفعل يصل إلى مستحقيه في الجيش الأفغاني.https://twitter.com/i/status/1426210445317267461