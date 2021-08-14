أسعار العملات اليوم السبت 14-8-2021 بالبنوك المصرية

سجلت أسعار العملات اليوم السبت 14-8-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت، حيث سجل سعر الدولار ثباتا عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
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