أسعار العملات اليوم السبت 14-8-2021 بالبنوك المصرية

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أسعار العملات اليوم السبت 14-8-2021 بالبنوك المصرية

سجلت أسعار العملات اليوم السبت 14-8-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت، حيث سجل سعر الدولار ثباتا عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
​سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.29 للشراء، 18.47 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.57 جنيه للشراء، 21.82 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.31 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

المصدر: اليوم السابع

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