فيديو.. مشاهد مفزعة لزلزال هايتي



زلزال هايتي زلزال هايتي

لقي ما لا يقل عن 227 شخصًا حتفهم عندما ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة هايتي اليوم السبت، قبل أيام فقط من وصول عاصفة استوائية إلى اليابسة.



وأمر رئيس وزراء هاييتي أرييل هنري بحشد كل الموارد الحكومية المتاحة لمساعدة الضحايا في المناطق المتضررة.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال كان على بعد 125 كيلومترا غرب العاصمة بورت أو برنس، ووردت أنباء عن وقوع أضرار واسعة النطاق.

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وكتب هنري على حسابه على تويتر إن "الزلزال العنيف" تسبب في خسائر في الأرواح وأضرار في مناطق مختلفة من البلاد، وناشد أيضًا الهايتيين بالتوحد لمواجهة هذا "الوضع المأساوي الذي نعيش فيه الآن ".وأعلن رئيس الوزراء فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في البلاد بأكملها. وقال في مؤتمر صحفي إنه لن يطلب المساعدة الدولية حتى يتم يتبين حجم الأضرار.وكان الزلزال ضرب هايتي الواقعة في البحر الكاريبي، صباح السبت، عند الساعة الثامنة والنصف (12:30 توقيت غرينتس ).وشعر سكان مجمل البلاد بالزلزال وسجلت أضرار مادية في مدن عدة، وفق مشاهد صورها شهود في جنوب غرب الجزيرة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.https://twitter.com/i/status/1426543368138633217