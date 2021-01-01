تفاصيل أزمة الفار وتهديد الزمالك بالانسحاب أمام الإسماعيلي

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تفاصيل أزمة الفار وتهديد الزمالك بالانسحاب أمام الإسماعيلي

هدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعدم استكمال مباراة الإسماعيلي مساء اليوم السبت بستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الصمري.

وطالب الجهاز الفني للزمالك بالتأكد أولاً من تطبيق تقنية الفيديو في مباراة الإسماعيلي.

ورفض الحكم جهاد جريشة الذهاب إلى جهاز تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والإسماعيلي للتأكد من صحة خطأ ضد أحمد سيد زيزو.

وعقد جهاد جريشة حكم اللقاء اجتماعاً مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وبعض لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق الشوط الثاني.

وعاد الزمالك للمباراة بعد تأخر انطلاق الشوط الثاني بحوالي 5 دقائق كما تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك ومدرب الفريق كارتيرون مع الحكم.

ويحتاج الزمالك للفوز للاحتفاظ بصدارة الدوري المصري والاقتراب خطوة مهمة من حصد اللقب، في ظل المنافسة الشرسة مع الأهلي الوصيف بفارق نقطتين.

المصدر: kooora

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