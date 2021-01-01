هدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعدم استكمال مباراة الإسماعيلي مساء اليوم السبت بستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الصمري.
وطالب الجهاز الفني للزمالك بالتأكد أولاً من تطبيق تقنية الفيديو في مباراة الإسماعيلي.
ورفض الحكم جهاد جريشة الذهاب إلى جهاز تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والإسماعيلي للتأكد من صحة خطأ ضد أحمد سيد زيزو.
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التعليقات على تفاصيل أزمة الفار وتهديد الزمالك بالانسحاب أمام الإسماعيلي
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