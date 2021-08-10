

سعر الذهب اليوم السبت 14 أغسطس 2021 في مصر سعر الذهب اليوم السبت 14 أغسطس 2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات في مصر، اليوم السبت، استقرارا ملحوظا، بعد أن شهد ارتفاعا في آخر التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية مساء أمس عند مستوى 1781 دولار للأوقية.



أسعار الذهب عالميا



وشهدت أمس العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 1778.4 دولار للأوقية ارتفاعا، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1781.3 دولار وأقل سعر عند 1753 دولارا.

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أسعار الذهب في مصرالذهب عيار18 سجل 670.28 جنيه.الذهب عيار21 بلغ 782 جنيها.والذهب عيار 24 لامس 893.71 جنيه.الجنيه الذهب سجل 6256 جنيهًا.