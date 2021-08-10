شهدت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات في مصر، اليوم السبت، استقرارا ملحوظا، بعد أن شهد ارتفاعا في آخر التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية مساء أمس عند مستوى 1781 دولار للأوقية.
أسعار الذهب عالميا
وشهدت أمس العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 1778.4 دولار للأوقية ارتفاعا، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1781.3 دولار وأقل سعر عند 1753 دولارا.
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التعليقات على سعر الذهب اليوم السبت 14 أغسطس 2021 في مصر
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