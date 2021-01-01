

طرق مؤكدة لخسارة الوزن .. بدون نظام غذائي طرق مؤكدة لخسارة الوزن .. بدون نظام غذائي

عندما تفكر في التخلص الوزن الزائد و الحصول على قوام صحي و رشيق فأنت متأكد من أنك قد تغلبت على فكرة الاضطرار إلى التخلي عن الأطعمة المفضلة لديك، بينما يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي في الحفاظ على وزن صحي إلا أن هناك العديد من الاختراقات الأخرى التي يمكن أن تساعد في عملية إنقاص الوزن.







يمكنك التخلص من الوزن الزائد دون حرمان نفسك من الأطعمة اللذيذة ومع ذلك ، إليك بعض الطرق المضمونة لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي من أي نوع وفقا لما نشره موقع timesofindia.

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كيفية إنقاص الوزن بدون حمية-التمرين هو المفتاحالنشاط البدني أمر بالغ الأهمية إذا كنت تحاول التخلص من بعض الكيلوجرامات، يحتاج جسمك إلى حرق السعرات الحرارية الزائدة التي تتناولها ولا توجد طريقة أفضل لفعل ذلك من ممارسة الرياضة بانتظام أو أي نوع من الحركة الجسدية، إن تناول كميات أقل من الطعام والبقاء خاملًا ليسا أفضل مزيج لفقدان الوزن. لذلك ، إذا كنت ترغب في الاستمرار في الحصول على أفضل الأطعمة في العالم ، فعليك اللجوء إلى روتين تمرين منتظم.- لا تأكل أكثر مما يمكن أن تأخذه المعدةبينما قد لا تضطر إلى التخلي عن طعامك المفضل ، يجب عليك بالتأكيد الانتباه إلى عاداتك الغذائية، تأكد من أنك لا تأكل أكثر مما يمكن أن تأخذه معدتك، إذا كنت تريد إنقاص وزنك ، فلا تأكل بما يشبع قلبك بل التزم بقدرة معدتك.- امضغ الطعام بشكل صحيحمن المهم أن تأخذ قضمات صغيرة من طعامك وتمضغه بشكل صحيح، لن يفيد ذلك عملية الهضم فحسب ، بل سيساعدك أيضًا على الامتناع عن تناول الطعام الزائد، يساعد مضغ الطعام ببطء جسمك على معالجة الطعام بشكل أكثر كفاءة ويبعدك أيضًا عن الأطعمة الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية.- شرب الكثير من الماءيمكن أن يكون الإفراط في تناول الطعام ضارًا للغاية بفقدان الوزن. لتجنب ذلك ، يمكنك دائمًا التبديل إلى شرب الكثير والكثير من الماء قبل كل وجبة، لن يؤدي ذلك إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام فحسب ، بل سيجعلك أيضًا تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت ، وهذا هو السبب في أنك ستأكل أقل.-تقليل التوتريمكن أن يكون التوتر والقلق من المحفزات النشطة للأكل المفرط وغير المنظم ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير صحي، إنه يطلق هرمون يسمى الكورتيزول الذي يميل إلى زيادة الشهية وقد يؤدي بك إلى الإفراط في تناول الطعام ، وخاصة الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية. لذلك ، إذا كنت تعتقد أنك تكتسب الكثير من الوزن مؤخرًا ، فاحتفظ بعلامة تبويب على مستويات التوتر لديك وانغمس في الأنشطة الإيجابية التي من شأنها أن تضيء حالتك المزاجية.