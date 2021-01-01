كيف تحمي الأسنان من التسوس .. طبيب يوضح

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التسوس

تعتبر ألام الأسنان من أكثر المشاكل الصحية شيوعا و انتشارا بين العديد من الأشخاص، وتكثر الشكوى من آلام الأسنان في فصل الصيف وذلك لعدة أسباب يمكن منها كثرة تناول الأطعمة والمشروبات الباردة التي تتسبب في بعض مشاكل الأسنان.



وقال الدكتور ايلمار باباييف أخصائي تجميل وجراحة الأسنان، أن مشاكل الأسنان تزداد في فصل الصيف أكثر من الشتاء، وذلك بسبب وجود بعض العوامل الرئيسية المختلفة بين الفصلين منها طريقة الطعام ومكوناته على سبيل المثال كثرة تناول المشروبات الغازية ولجوء الكثير من الناس لتناول العصائر مثل البرتقال الذي يحتوي على الأحماض والليمون فكل تلك المكونات تؤثر على مينا الأسنان وتخلق بيئة حامضية في الفم تزيد من نسبة التسوس وتؤدي لتآكل طبقة المينا.



وأضاف أخصائي الأسنان، أن الحلويات والأيس كريم محفزات لعصب الأسنان مما يجعل المريض يشعر بوجع مشابه للكهرباء من المواد المجمدة الأمر الذي يؤدي لالتهاب في العصب.



نصائح للوقاية من ألام الأسنان
وأضاف دكتور ايلمار باباييف ، يجب زيارة طبيب الأسنان باستمرار والاهتمام بغسلها مرة بعد كل وجبة بحد أدنى مرتين في اليوم، أو مضغ العلكة "اللبان"، منزوع السكر من أجل تنظيف بقايا الطعام.


ونوه الدكتور ايلمار باباييف، لضرورة الاهتمام على قدر المستطاع بالأسنان في فصل الصيف لأن السكريات التي نتناولها تؤثر بشكل عكسي وكبير لذلك يجب حماية الأسنان أو عدم تناول جرعة أكبر من احتياجات أجسامنا.

المصدر: elbalad

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