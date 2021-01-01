تعتبر ألام الأسنان من أكثر المشاكل الصحية شيوعا و انتشارا بين العديد من الأشخاص، وتكثر الشكوى من آلام الأسنان في فصل الصيف وذلك لعدة أسباب يمكن منها كثرة تناول الأطعمة والمشروبات الباردة التي تتسبب في بعض مشاكل الأسنان.
وقال الدكتور ايلمار باباييف أخصائي تجميل وجراحة الأسنان، أن مشاكل الأسنان تزداد في فصل الصيف أكثر من الشتاء، وذلك بسبب وجود بعض العوامل الرئيسية المختلفة بين الفصلين منها طريقة الطعام ومكوناته على سبيل المثال كثرة تناول المشروبات الغازية ولجوء الكثير من الناس لتناول العصائر مثل البرتقال الذي يحتوي على الأحماض والليمون فكل تلك المكونات تؤثر على مينا الأسنان وتخلق بيئة حامضية في الفم تزيد من نسبة التسوس وتؤدي لتآكل طبقة المينا.
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التعليقات على كيف تحمي الأسنان من التسوس .. طبيب يوضح
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