شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو



الطريقة الصحيحة لغسل الشعر الطريقة الصحيحة لغسل الشعر

يتأثر مظهر الشعر بعوامل الضرر الخارجية مثل الطرق الخاطئة لغسل الشعر، حيث أبهرت إحدى مستخدمي TikTok الناس عبر الإنترنت بحيلة سهلة ستترك خصلاتك ناعمة وفاتنة في كل مرة.







في مقطع فيديو حقق أكثر من مليون مشاهدة على TikTok، كشفت امرأة تدعى «أودري فيكتوريا» حيلتها الذكية "لشعر فائق النعومة ولامعًا''.

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كتبت أسفل المقطع الذي نشرته عبر حسابها في TikTok، قائلة: "أنت بحاجة إلى تجربة حيلة غسل الشعر هذه للتمتع بنعومة وانسياب".طريقة غسل الشعر الصحيحةللبدء، ما عليك سوى غسل شعرك بالشامبو وشطفه كالمعتاد قبل وضع البلسم.أما الخطوات التالية فهي سهلة للغاية، ودمجها في روتينك خلال كل مرة تغسل فيها شعرك سيعطيه مظهرًا صحيًا ولامعًا.تقول: "لفي شعرك بقميص قطني مبلل ودافئ.. أخرجييه بعد 30 دقيقة.. اشطفيه بالماء البارد".بمجرد ترك شعرك يجف، هنا تكمن الحيلة، وفي نهاية المقطع عرضت أودري شعرها الفاتن وأضافت: "يا إلهي ناعمة ولامعة للغاية".حقق الفيديو نجاحًا كبيرًا عبر الإنترنت، حيث حصد ما يقرب من مليون مشاهدة وآلاف التعليقات.https://vm.tiktok.com/ZMRe9gypE/