

مفاجأة كبيرة لمستخدمي هواتف Realme X مفاجأة كبيرة لمستخدمي هواتف Realme X

كشفت شركة ريلمي الصينية عن مفاجأة كبيرة لمستخدميها بشأن هواتف Realme X القادمة، حيث أكدت الشركة أن لن تطلق أية هواتف قادمة من السلسلة المتميزة وأن هاتف X7 Max 5G الذي تم إطلاقه مؤخرا هو الأخير .



وبحسب موقع GSMArena فإن شركة ريلمي ستقوم باستبدال سلسلة هواتف Realme X وستقوم بالتركيز على سلسلة Realme GT بدلا منها كما أنها ستركز على إطلاقها في الأسواق الأوروبية والهندية أولا .



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ووعدت الشركة المستخدمين أن هواتف Realme GT القادمة ستحصل على عدد كبير من الترقيات والتحسينات الكبيرة خاصة كما أنها ستعيد تصميم الهواتف بشكل مميز.وكان هاتف X7 Max 5G الذي أطلقته الشركة منذ فترة قصيرة هو آخر هاتف في سلسلة Realme X التي ستتخلى عنها الشركة للأبد، حيث تمتع الهاتف بعدد من المواصفات الجيدة منها :وجاء هاتف Realme X7 Max 5G بشاشة قياس 6.43 بوصة من نوع AMOLED، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية،مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع طبقة حماية من نوع Dragontrail Glass ، ونوتش في أعلى يسار الشاشة.وقدم هاتف هاتفRealme X7 Max 5G كاميرا خلفية ثلاثية الأساسة تأتي بدقة 64 ميجابيكسل،مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.ويعمل هاتف Realme X7 Max 5G من ريلمي بمعالج من نوع Dimensity 1200 SoC من شركة ميديا تيك مع ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعتي 8 و 12جيجا بايت رام، ومساحة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، مع واجهة المستخدم Realme UI 2.0 للسوفت وير ، ونظام التشغيل أندرويد 11 .ويحتوي هاتف Realme X7 Max 5G من ريلمي على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 واط، بالإضافة إلي مكبرات صوت استريو Dolby Atmos ومقبس سماعة رأس.