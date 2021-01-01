تعرف علي تحفة شاومي القادمة Redmi 10



Redmi 10 Redmi 10

يبدو أن المواصفات الرئيسية لهاتف Redmi 10 من شركة شاومي الصينية، قد تم إصدارها قبل أوانها، حيث كشف منشور على موقع Mi.com العالمي لشركة شاومي، عدد كبير من المواصفات الأساسية الخاصة بالهاتف بالإضافة إلى موعد إطلاقه.



وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف شاومي Redmi 10 سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مع عدد من المواصفات والتحسينات الكبيرة التي ستميزه عن سابقه Redmi 9 ، بالإضافة إلى صدور الهاتف بسعر رخيص.



وسيأتي هاتف شاومي Redmi 10، والذي سيتميز بشاشة من نوع LCD، والتى تأتي بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FHD+، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع ثقب في الأمام للكاميرا السيلفي.

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وسيحتوي هاتف شاومي Redmi 10 على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، من إنتاج شركة سامسونج من نوع S5KJN1، مع كاميرا ثانية تأتى بدقة 8 ميجابكسل، فيما الثالثة تأتى بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تاتى بدقة 8 ميجابكسل.وسيعمل هاتف شاومي القادم Redmi 10، بمعالج ميديا تك، من نوع Helio G88، الذي يأتى بدقة تصنيع 12 نانومتر، يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية والتى تأتى بسعة 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أيضاً أن يأتى الإصدار الأساسي بنسخة 4/64 جيجا بايت.وسيحتوى هاتف شاومي Redmi 10 الذكي على بطارية كبيرة والتى تأتى بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها بقوة 18 واط.السعر المتوقع لهاتف شاومي الذكي Redmi 10ومن المتوقع أن يتوفر هاتف شاومي الذكي Redmi 10، بسعر 249 دولار "أي ما يعادل 3 آلاف و 900 جنية مصري.