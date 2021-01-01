اكتشف أسباب غيبوبة الكبد

أصيب الفنان عادل الفار بـ غيبوبة الكبد ما أدى إلى احتجازه داخل المستشفى لتلقى العلاج المناسب، وهى إحدى المضاعفات الخطيرة التى يتعرض لها المصابين بأمراض الكبد المختلفة .
وفى إطار التوعية المجتمعية بأهم الأمراض نعرض لكم أهم أسباب غيبوبة الكبد ليتمكن الجميع من الحماية من الإصابة بها .
ووفقا لما جاء في موقع “ clevelandclinic” عندما تكون مصابًا بمرض في الكبد يبذل الكبد مجهودا كبيرا ليتمكن من تصفية السموم الطبيعية من الجسم وحينها تتراكم السموم ، مثل الأمونيا في الدم ويمكن أن تنتقل هذه السموم الموجودة في مجرى الدم إلى الدماغ وتؤثر مؤقتًا مما يسبب غيبوبة الكبد وأحيانًا بشكل دائم على وظائف المخ.
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