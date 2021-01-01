متصفح فاير فوكس يوفر ميزة خارقة لمستخدميه



متصفح فاير فوكس متصفح فاير فوكس

في مفاجأة سارة لملايين المستخدمين، يستعد متصفح فاير فوكس الشهير لإجراء تغيير جذري وهو حظر التحميلات غير الآمنة افتراضيًا، مما يساعد المستخدمين على تفادى التعرض للاختراقات على أجهزتهم.



وبحسب موقع Softpedia News فإن متصفح فاير فوكس سيوفر قريبا للمستخدمين تحديث Firefox 92 ، والذي سينهى حقبة من تحميل النسخ غير الآمنة للمتصفح.



كيفية تشغيل أو إيقاف الوضع المظلم على ويندوز 11

لهذه الأسباب.. احذر تحميل النسخة التجريبية من ويندوز 11

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وتريد شركة موزيلا المالكة لمتصفح فايرفوكس منع التحميلات التي لا يتم عرضها من خلال رابط HTTPS ، حيث توجد فرصة أن ينتهي الأمر بالمستخدمين إلى الحصول على ملف يدوي قد يشكل تهديدًا لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.وتستخدم بيئة المحتوى المختلط روابط HTTPS و HTTP ، ولكن في أغلب الأحيان ، يتم تقديم التنزيلات عبر HTTP ، و ذا يعني أنه على الرغم من اعتبار الاتصال نفسه مؤمنًا ، يتم توجيه التحميل عبر خادم HTTP ، مما يترك المستخدمين عرضة للاستغلال المحتمل.وسيقدم لمتصفح فايرفوكس تحديث Firefox 92 سلوكًا افتراضيًا جديدًا ، وبالتالي يحظر التنزيلات التي يتم تقديمها من HTTP ، حيث ستسمح الإصدارات الليلية من فايرفوكس للمستخدمين بإيقاف تشغيل هذا الإعداد ، ولكن على الأرجح ، يخطط فايرفوكس لفرض هذه السياسة في وقت ما في المستقبل.ومن المتوقع أن يتم إصدار التحديث الجديد من Firefox 92 لمتصفح فايرفوكس في 7 سبتمبر القادم، حيث عندما يتم حظر التحميل عبر HTTP ، يجب أن ترى تحذيرًا معروضًا في لوحة النحميل ، إلى جانب رسالة لتوفير معلومات إضافية حول ما حدث بالضبط.