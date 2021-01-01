تراجع قيمة الأوفر برايس على سيارات إم جي ZS



سيارات إم جي ZS سيارات إم جي ZS

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ام جي الصينية في مصر عن طرح طراز MG ZS ، والذى ينتمى الى فئة السيارات متعددة الاستخدامات SUV ، بالأسواق خلال بداية العام الحالي .







ومنذ أن طرح وكيل إم جي السيارة MG ZS موديل 2021 ، ويقوم عدد من تجار السيارات والموزعين ، بوضع أوفر برايس على الأسعار الرسمية للسيارة .

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وكانت السيارة MG ZS موديل 2021 ، خلال الفترة الماضية مضاف على سعرها الرسمي 15 الف جنيه كاوفر برايس ، ولكن خلال الأيام الماضية تم تراجع الزيادة السعرية من 15 الف جنيه الى 8 الاف جنيه فقط على فئات السيارة الثلاثة .وتستمد السيارة MG ZS موديل 2021 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 حصان ، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة MG ZS موديل 2021 ، بطول 4314 مم ، و عرض 1809 مم ، و ارتفاع 1624 مم ، و سعة الشنطة الخلفية 495 لتر .وتأتى السيارة MG ZS موديل 2021 ، بعدد من مواصفات الأمان ، من بينها وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD، وخاصية التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .بالإضافة الى تجهيزات من بينها جنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت سرعة، ومصابيح أمامية هالوجين، وخاصية فتح وغلق مع تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح، وخاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، ومكيف هواء مانيوال، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 سماعات، وبلوتوث) .اما عن أسعار السيارة MG ZS موديل 2021- الفئة الأولى Classic بسعر رسمي 260 الف جنيه وغير رسمي بـ 268 الف جنيه بزيادة 8 الاف جنيه- الفئة الثانية Comfort بسعر رسمي 275 الف جنيه وغير رسمي بـ 283 الف جنيه بزيادة 8 الاف جنيه- الفئة الثالثة Luxury بسعر رسمي 293 الف جنيه وغير رسمي بـ 301 الف جنيه بزيادة 8 الاف جنيه