السيارة هيونداي توسان 2022 على أفضل تصنيف للسلامة +



توسان موديل 2022 توسان موديل 2022

اعلن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة ، حصول طراز توسان موديل 2022 من شركة هيونداى على جائزة توب سيفتي بيك + ، بسبب المصابيح الأمامية بتقنية LED وتقنيات السلامة القياسية صلابتها الهيكلية .







وأوضح معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة ، ان أنظمة منع الاصطدام الأمامية القياسية والاختيارية توسان موديل 2022 ، قد حازت على تقييمات عالية.

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و قال بريان لطوف، كبير مسؤولي السلامة في شركة هيونداي موتور أمريكا الشمالية بسبب هذه المناسبة "إن التزام هيونداي بالسلامة أولاً هو أولويتنا القصوى، نحن فخورون للغاية بتصنيف توب سيفتي بيك + لـ توسان موديل 2022 واستمرار ريادة هيونداي في الصناعة التزامنا بالسلامة أمر بالغ الأهمية " .ومن المعروف ان السيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، أصبحت السيارة الاكثر مبيعا للشركة داخل الاسواق الامريكية ، لثقة العملاء بها بفضل مجموعة أمان سمارت سينس من هيونداي والتي تشمل علي مساعدات السائق المتقدمة بما في ذلك المساعدة في الحفاظ على المسار، وتجنب الاصطدام الأمامي مع اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات، وتحذير انتباه السائق، ومساعدة الضوء العالي، بالاضافة الى مثبت السرعة الذكي مع التوقف والانطلاق، ومساعدة القيادة على الطرق السريعة، وشاشة الرؤية المحيطية ، و شاشة مراقبة النقطة العمياء، وقوف السيارة في مواقف السيارات أليًا .و حصل 14 طرازًا من طرازات هيونداي وجينيسيس من عام 2021 و 2022 على أفضل اختيار للسلامة أو أفضل اختيار للسلامة +.للتأهل للحصول على توب سيفتي بيك + تحتاج المركبات إلى الحصول على تقييمات جيدة في جميع اختبارات التصادم الستة لمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة، والتي تشمل التصادم الأمامي الصغير من جانب السائق، والتصادم الأمامي الصغير من جانب الراكب، والجبهة الأمامية المعتدلة، والتصادم الجانبي، واختبارات تقييد الرأس.بالإضافة إلى ذلك، يحتاج نظام منع الاصطدام الأمامي للسيارة إلى الحصول على تقييمات متقدمة، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية الجيدة أو المقبولة التي تكون قياسية في جميع مستويات القطع.