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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه من المتوقع قدوم الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، في شهر ديسمبر القادم.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن كل موجة نتعلم من الايجابيات والسلبيات للجائحة، وتزيد قدرتنا على التصدي خاصة بعد توفر اللقاحات بشكل كبير.





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الصحة: تعلن موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا والجرعات المعززة لا فائدة منهاوأكد عبد الفتاح، في حوار لصدى البلد، أن مصر كانت من أوائل الدول التي صنعت لقاح فيروس كورونا المستجد، في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، ووفرته بشكل كبير وأنواع مختلفة.وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن كل لقاحات كورونا المستخدمة في مصر، آمنة وفعالة بشكل كبير ضد الفيروس، مضيفًا أن اللقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، واشتراطات الدول ترجع للوائحها الصحية الداخلية.وأفاد عبد الفتاح، أن مصر ملتزمة باللوائح الصحية الدولية ومنظمة الصحة العالمية التي أشادت بمجهوداتنا في التصدي لجائحة كورونا، والتي أفادت بالالتزام بجرعات اللقاح إذا كانت جرعة أو جرعتين.وأشار إلى أن، أخذ جرعات من أنواع مختلفة من لقاح كورونا لا يؤثر على صحة الإنسان لأن جميعها آمنة وفعالة، وكذلك أخذ جرعات زائدة لا يضر، ولكن الأولى تلقيح كل سكان العالم لضمان عدم تفشي فيروس كورونا.وأعلنت وزارة الصحة والسكان،امس الجمعة، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233772 حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 97 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 285158 من ضمنهم 233772 حالة تم شفاؤها، و 16609 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:نسخة اندرويد‏https://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفون‏https://apple.co/3gURgYJ