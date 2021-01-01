معلومات لا تعرفيها الحمل في الشهر السابع



الحمل في الشهر السابع الحمل في الشهر السابع

تفاصيل الحمل في الشهر السابع من الأمور التي تهتم بها كل سيدة حامل، حيث ينمو طفلك الصغير بسرعة ويبدأ في الظهور أكثر فأكثر مثل الطفل الذي ستلتقي به عند الولادة.



في الشهر السابع من الشائع أن تشعري بآثار نمو بطنك وتطور الحمل و تظهر بعض الأعراض ومراحل تطور الحمل خلال الشهر السابع.



يمكن أن تشمل الأعراض في الشهر السابع من الحمل ما يلي:

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-عرق النسامع نمو الرحم ، يمكن أن يضغط على العصب الوركي ، والذي يمكن أن يسبب آلامًا في الورك أو أسفل الظهر، إذا بدأ الألم في أسفل ظهرك أو وركك وانتقل إلى ساق واحدة ، فقد يكون عرق النسا ، لكن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فقط يمكنه إجراء التشخيص.يمكن أن تساعد الكمادات الساخنة أو الباردة في تخفيف الألم ، ويمكن لمزودك أن يوصي بتمارين الإطالة إذا لاحظت في أي وقت خدرًا في ساقيك أو قدميك فأخبر مقدم الخدمة الخاص بك على الفور، من المحتمل أن يزول عرق النسا بعد ولادة طفلك.-آلام الحوضتقوم هرمونات الحمل بأشياء غريبة وغير متوقعة لجسمك على سبيل المثال تساعد في إرخاء المفاصل التي تربط جانبي حوضك استعدادًا للمخاض والولادة، هذا يمكن أن يسبب آلام في الحوض، إذا حدث ذلك فحاول الابتعاد عن قدميك قدر الإمكان، يمكن لمزود الرعاية الصحية الخاص بك أيضًا أن يمنحك تمددات للقيام بذلك قد يساعد في تخفيف انزعاجك.-إمساكيمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من هرمون البروجسترون والحديد (إذا كان في فيتامينات ما قبل الولادة) إلى إبطاء عملية الهضم ، مما يجعلك تشعرين بالانسداد. للمساعدة في تخفيف الإمساك حافظ على رطوبتك (الماء وعصير البرقوق مفيدان) وتأكد من حصولك على ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي، تشمل المصادر الجيدة للألياف الفاصوليا والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.-مخاض كاذبيمكن أن تبدأ انقباضات براكستون هيكس ، التي تسمى أحيانًا انقباضات الممارسة في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، تشعر أحيانًا بضيق طفيف في بطنك وعادة ما تختفي عندما تتحرك أو تغير وضعياتك، من المرجح أن تحدث في وقت لاحق من اليوم وبعد نشاط بدني مثل ممارسة الرياضة أو ممارسة الجنس.-إعياءتعاني بعض الأمهات الحوامل من زيادة في الطاقة خلال الثلث الثاني من الحمل ، ولكن مع بداية الثلث الثالث من الحمل ، قد تشعرين بتعب أكثر، أحد أسباب ذلك هو أنه بحلول الشهر السابع من الحمل نمت بطنك قليلاً وقد يكون من الصعب الحصول على نوم مريح ليلاً، حاولي أن تستريحي متى أمكنك حتى لو كان ذلك يعني قضاء بعض الوقت في الخارج أثناء النهار ونامي على جانبك باستخدام وسادة لدعم بطنك المتنامي، يمكن أن يساعدك أيضًا الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة على النوم بشكل أفضل والحفاظ على مستويات الطاقة لديك.-النزيف أو التبقعيمكن أن يحدث بعض النزيف الخفيف أو التبقع في هذا الوقت تقريبًا، على الرغم من أنه قد لا يكون شيئًا خطيرًا ، استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ، فقط في حالة. يمكن أن يكون النزيف أحيانًا علامة على وجود مشكلة ، لذا فإن استشارة مقدم الخدمة الخاص بك يمكن أن تمنحك راحة البال.شكل الجنين في الشهر السابععندما تكون في الشهر السابع من الحمل ، يكون طفلك مشغولاً بتطوير تلك الأعضاء والأنظمة التي ستساعده على البقاء خارج الرحم على سبيل المثال بدأت الرئة في إنتاج مادة تسمى الفاعل بالسطح ، والتي تسمح للرئة بالتمدد والتقلص بشكل صحيح.يمكن لطفلك فتح عينيه وإغلاقها وفي غضون ذلك ، قد يكون طفلك قادرًا على الشعور بالتغيرات في الضوء والظلام ، وقد يستجيب للأضواء الساطعة بالحركة أو الركل.إنه أيضًا يسمن (يصبح أكثر جمالًا) ، وتساعد هذه الدهون الزائدة على تنعيم التجاعيد في بشرة في غضون ذلك ، بدأت خلايا البشرة في إنتاج الميلانين ، وهو صبغة طبيعية تساعد على إعطاء البشرة لونها.الحجم التقريبي لطفلك عندما تكون في الشهر السابع من الحمل، يمكن أن يبلغ طول طفلك حوالي 36 سم (14 بوصة) ويزن حوالي 900-1800 جرام (2 إلى 4 أرطال).بالإضافة إلي تطوير سمع طفلك بشكل كامل ويغير وضعه بشكل متكرر ويستجيب للمنبهات ، بما في ذلك الصوت والألم والضوء.إذا ولدت قبل الأوان ، فمن المحتمل أن يبقى طفلك على قيد الحياة بعد الشهر السابع من الحمل.من الأسبوع 30 فصاعدًا ، لن يكون نمو الطفل بالسرعة التي كانت عليه في الأسابيع السابقة، لا يزال قطر الرأس ، حيث تظهر الرموش والحواجب ، أكبر من قطر البطن. في هذه المرحلة من الحمل ، يميل معظم الأجنة بالفعل إلى جعل رؤوسهم لأسفل ، في ما يُعرف باسم وضعية الرأس.تغيرات علي الأم في الشهر السابعتعاني السيدات الحوامل خلال الشهر السابع من الحمل من بعض التغيرات التي تظرأ عليهن سواء تغيرات فيزيائية في شكل الجسم أو نفسية بسبب زيادة الوزن و عدم الشعور بالراحة.كشف موقع natalben، عن أبرز التغيرات التي تطرأ علي الأم في الشهر السابع من الحمل، كان أبرزها :-تظهر مشاكل النوم أثناء الحملفي الشهر السابع من الحمل ، يمكن أن تعاني الأم من مشاكل بسبب وزن الطفل ، مثل احتباس السوائل وتورم الساقين والكاحلين، هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى فصول إعداد الأمومة والولادة لمعرفة كيفية التعامل مع فترة ما بعد الولادة-تغييرات في الأمقد تبدأ مشاكل النوم بسبب التغيرات الهرمونية وحركات الجنين التي قد تكون مؤلمة في بعض الأوضاع، هذا هو السبب في أن الأرق يمكن أن يحدث في كثير من الأحيان. أنسب وضع للنوم أثناء الحمل هو الجانب ، ويفضل الجانب الأيسر.-تغيرات فيزيائيةالرحم بالفعل حوالي 10 سم فوق السرة، يشجع ضغط الرحم على منطقة العانة ظهور الدوالي الفرجية، زيادة الوزن الطبيعية هي حوالي 9-10 كجم ، لذلك من الطبيعي أن يحدث بعض التورم في الكاحلين في نهاية اليوم ، خاصة وأن عودة الأوردة تتأثر أيضًا.قد تعاني المرأة الحامل من تساقط طفيف للشعر ، والذي يتعافى بعد الولادة، سوف تعاني أيضًا من زيادة في شعر الوجه والذراعين والساقين والظهر وفوق العانة، يمكن أن تنمو أظافرك أيضًا بشكل أسرع ويمكن أن تكون أكثر هشاشة، يمكن أن تكون علامات التمدد ملحوظة للغاية خاصة على البطن والفخذين والثديين.-حكة في الجلدفي سبعة أشهر قد تلاحظ أنك تريد تمزيق بشرتك إلى أشلاء مع تمدد بشرتك تجد النساء الحوامل أن بشرتهن أكثر حكة، تجنب الاستحمام بالماء الساخن، افركي الزيوت المهدئة أو المرطب اللطيف على بشرتك واستحم في ماء دافئ.-التغيرات النفسيةبحلول الثلث الثالث من الحمل ، يصبح المخاض أقرب، يمكن أن يثير هذا القلق بشأن الولادة والقدرة على التعامل مع رعاية المولود الجديد.سيساعدك حضور دورات ما قبل الولادة على التحكم في هذا القلق ومساعدة شريكك على الاستعداد أيضًا، سوف تتعلم عن تقنيات التنفس ، وكيفية إدارة الألم ، والولادة المهبلية والقيصرية ، بالإضافة إلى موضوعات أخرى ، مثل النفاس.