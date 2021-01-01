السيسي : أنا مش هلغي الدعم متخافوش .. لكن هنعيد تنظيمه

آخر الأخباراخبار مصر › السيسي : أنا مش هلغي الدعم متخافوش .. لكن هنعيد تنظيمه

صورة الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن السهل إني أسكت ، ولكن أسعى لتغيير حياة 50 مليون مواطن .

وأضاف : “ أنا بتكلم في القضايا مش عشان وجهة نظر أنا قعدت أدرس الكلام ده 50 سنة ، وبختار الوقت عشان أتكلم مع الناس ، ولكن الكلام فقط لن يغير المسألة ، أنا مش هلغي الدعم متخافوش .. لكن هنعيد تنظيمه”.

وتابع : الحكومة بتتعذب وهتتعذب معايا ، مش عشان العذاب هدف لكن عشان نحول حياة الناس وحياة البلد من لادولة إلى دولة ذات شأن .

وأضاف السيسي : الأولاد اللي هتتربى في بلد عشوائية هتهد البلد لأنهم مأخدوش منها حاجة .

وتابع الدعم بيكلفني 3 تريليون و الناس استغربت لما اتكلمت في رغيف العيش ، وقالولي انت بتكلم في الموضوع ده ليه ، وخلال الـ 50 سنة اللي فاتوا كان في خطط كتير لكن الظروف دي مش هينفع تستمر علطول .

من جهة أخرى استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل مشروعات الدولة لمواجهة العشوائيات ، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات وصلت إلى 4 مليار وربع جنيه .

وقال رئيس الوزراء : الرئيس السيسي وجهنا إننا منامش غير لما نحول العشوائيات لوجه حضاري .
أشار مدبولي إلى أن ما تم من إنجازات على مدار 7 سنوات في قطاع الإنجاز يوازي 40 سنة ماضية .

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه قبل نهاية العام اختفاء الأماكن غير الآمنة من على وجه القاهرة .

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على السيسي : أنا مش هلغي الدعم متخافوش .. لكن هنعيد تنظيمه

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40735

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager