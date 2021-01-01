طبيب الأهلي يحدد مدة غياب نجم الفريق

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صورة الخبر: لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي


كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن فترة غياب محمد شريف مهاجم الفريق بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية فى مباراة الإسماعيلى أمس فى الدورى.

وقال المصدر لـ صدى البلد إن اللاعب سيغيب لفترة تتراوح من أسبوع لـ ١٠ أيام بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بشد فى العضلة الخلفية.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيخصع لبرنامج تأهيلى لمدة ١٠ أيام وبعدها يبدأ الدخول فى التدريبات الجماعية.

المصدر: elbalad

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