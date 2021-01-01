رجل يوزع أمواله ويترك منزله للعيش في كهف



رجل يوزع أمواله ويترك منزله رجل يوزع أمواله ويترك منزله

ألقى كل حياته وماضيه خلفه واتجه وحيدًا بلا مال أو جاه إلى كهف جبلي ليسكنه بعيدًا عن المجتمع والناس والعالم أجمع، 20 عامًا على هذا الوضع لا يظهر من كهفه إلا للضرورة القصوى، ولكنه ظهرأخيرا لتلقي لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".



انفصل "بيانتا بتروفيتش" البالغ من العمر 70 عامًا عن المجتمع منذ 20 عامًا، ليخرج من محرابه في رحلة نادرة إلى المدينة لتلقي لقاح كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

"بيانتا" هو صربي يعيش في كهف على قمة جبال ستارا بلانينا في جنوب صربيا، وتقاعد إلى التلال قبل عقدين من الزمن لتجنب الآخرين، وقال بانتا: "لم أكن حرا في المدينة".



وأكمل: "هناك دائمًا شخص ما في طريقك، إما أن تتجادل مع زوجتك أو جيرانك أو الشرطة، هنا لا أحد يزعجني"، كما انتهز الفرصة لتقديم المشورة للناس للحصول على التطعيم، قال بتروفيتش: "كورونا لا يختار. سيأتي هنا إلى كهفي أيضًا".

قد يعجبك أيضا...

منذ تقاعده من العمل كعامل في السوق السوداء قبل 20 عامًا، وفي هذه المرحلة أعطى كل أمواله للمجتمع المحلي وتراجع إلى التلال، نادرًا ما شوهد بانتا في المدينة، وساهمت التبرعات التي قدمها بيانتا لشعب مدينته في بناء ثلاثة جسور كاملة.txtقلعة و3 منازل.. بريطانيا تفتح أبواب جزيرة لـ محبي المغامرة بسعر مغريtxtفي ليلة زخات الشهب.. قصة أول سيدة ضرب نيزك جسدهاعلى الرغم من أن كرهه على مضض للآخرين أمر لا جدال فيه، فإن كرم بانتا تجاه الناس الآن في شكل رسائل لقاح حيوية يظهر أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه.كما أشار: "أريد أن أحصل على الجرعات الثلاث، بما في ذلك الجرعة الإضافية. أحث كل مواطن على التطعيم".يبلغ عدد سكان مدينة بانتا نحو 40 ألف نسمة، ولم يسلم من الفيروس القاتل الذي أودى بحياة أكثر من 7 آلاف صربي، ما يقرب من 750 ألف مصاب بالمرض في البلاد.