ألقى كل حياته وماضيه خلفه واتجه وحيدًا بلا مال أو جاه إلى كهف جبلي ليسكنه بعيدًا عن المجتمع والناس والعالم أجمع، 20 عامًا على هذا الوضع لا يظهر من كهفه إلا للضرورة القصوى، ولكنه ظهرأخيرا لتلقي لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".
انفصل "بيانتا بتروفيتش" البالغ من العمر 70 عامًا عن المجتمع منذ 20 عامًا، ليخرج من محرابه في رحلة نادرة إلى المدينة لتلقي لقاح كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
"بيانتا" هو صربي يعيش في كهف على قمة جبال ستارا بلانينا في جنوب صربيا، وتقاعد إلى التلال قبل عقدين من الزمن لتجنب الآخرين، وقال بانتا: "لم أكن حرا في المدينة".
وأكمل: "هناك دائمًا شخص ما في طريقك، إما أن تتجادل مع زوجتك أو جيرانك أو الشرطة، هنا لا أحد يزعجني"، كما انتهز الفرصة لتقديم المشورة للناس للحصول على التطعيم، قال بتروفيتش: "كورونا لا يختار. سيأتي هنا إلى كهفي أيضًا".
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التعليقات على رجل يوزع أمواله ويترك منزله للعيش في كهف
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