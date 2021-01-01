حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك .. بيراميدز يكشف الحقيقة

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صورة الخبر: عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز حقيقة رحيل عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق وانتقاله إلى نادي الزمالك مع نهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن عبد الله السعيد مستمر مع بيراميدز، ولن ينتقل للزمالك، ولا يوجد أي مفاوضات بينه وبين النادي الأبيض حتى الآن.

وأضاف المصدر أن عبد الله السعيد من اللاعبين المؤثرين بشكل كبير في الفريق، ولكن لا يمنع أن الاحترافية دائماً تلعب دورها، والأصلح لبيراميدز هو الذي نعمل من أجله.

وتابع:" بيراميدز دخل الدوري المصري كبير ومستمر في هذا الأمر وينافس بشكل كبير على الدوري والكأس والبطولات الإفريقية، لذلك يتردد أنباء كثيرة عن النادي، لإيجاد ثغرة للتخبط بين اللاعبين أو الجهاز الفني، ولكن هذا لن يحدث.

وأشار المصدر إلى أن عبد الله السعيد منذ ارتدائه لقميص بيراميدز وهو يقدم دوره على أكمل وجه.

المصدر: elbalad

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