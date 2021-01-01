كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز حقيقة رحيل عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق وانتقاله إلى نادي الزمالك مع نهاية الموسم الحالي.
وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن عبد الله السعيد مستمر مع بيراميدز، ولن ينتقل للزمالك، ولا يوجد أي مفاوضات بينه وبين النادي الأبيض حتى الآن.
وأضاف المصدر أن عبد الله السعيد من اللاعبين المؤثرين بشكل كبير في الفريق، ولكن لا يمنع أن الاحترافية دائماً تلعب دورها، والأصلح لبيراميدز هو الذي نعمل من أجله.
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التعليقات على حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك .. بيراميدز يكشف الحقيقة
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