قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

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قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري


أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قائمة الفريق لمباراة إنبي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

المصدر: elbalad

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