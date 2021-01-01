علق الإعلامي خالد الغندور على قرار لجنة الحكام بعد إسناد طاقم تحكيم بقيادة الدولى جهاد جريشة لمبارة الزمالك أمام الإسماعيلي المقرر لها غدا السبت في السابعة مساءً باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وكتب خالد الغندور عبر "فيس بوك": "اخر مباراة لكابتن جهاد جريشة في مشواره التحكيمي للزمالك والإسماعيلي واعتقد اختيار غير سليم بعد هجوم كابتن سيد عبد الحفيظ عليه ومسحه لرقم تليفونه وده يعطي ضغوط كبيرة على الحكم في مباراة مصيرية".
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الإسماعيلي المقرر لها غدا السبت في السابعة مساءً باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك .. تعليق خالد الغندور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق