أفضل 5سيارات سيدان مستعملة في مصر



أفضل 5سيارات سيدان أفضل 5سيارات سيدان

هناك عدد كبير من المستهلكين يفضلون اقتناء السيارات المستعملة، حيث المواصفات والخيارات الأكثر بسعر أقل مقارنةً بالجديد، ولكن بشرط الحصول علي سيارة غير معيبة.







يطرح موقع " صدى البلد " الاخباري، 5 سيارات في سوق المستعمل فئة السيدان موديل 2015.

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1 ـ كيا سيراتوتتمتع سيارة كيا سيراتو موديل 2015 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يمكنه اخراج قوة قدرها 130 حصان، و 156 نيوتن.متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.كما دعمت سيارة كيا سيراتو موديل 2015 بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، و مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية للفئات الأعلى تجهيزا، وعجلة قيادة مزودة بالعديد من أنظمة التحكم والرفاهية .تتراوح أسعار كيا سيراتو موديل 2015 فى السوق المستعمل المصري من 195 ألف إلى 235 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.2 ـ هيونداي النترا 2015حملت سيارة هيونداي النترا MD موديل 2015 محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127 حصان، و160 نيوتن. متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، و تتسارع السيارة من 0 الي 100 في خلال 11 ثانية.تأتي سيارة هيونداي بمصابيح أمامية، و مصابيح الضباب LED، مع مقاعد كهربائية، شاشة 7 بوصة، كاميرا الرؤية الخلفية ومراقبة المناخ مع فتحة سقف و شاشة لوحة التحكم.تتراوح أسعار هيونداي النترا MD موديل 2015 في سوق المستعمل من 190 ألفا الي 230 ألف جنيه وفقا للفئة والحالة العامة للسيارة.3 ـ اكسنت RBزودت اكسنت RB موديل 2015 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 125 حصان و بعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك الأداء مكون من 4 سرعات.شملت سيارة هيونداي عدة تجهيزات، زجاج كهربائي، وتكييف هواء، و مرايات جانبية كهربائية،وعدد 4 مكبرات صوتية، والفئات الأعلى تجهيزًا دعمت بمقود حركة مزود بالعديد من أنظمة التحكم والرفاهية.يبلغ سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2015 في سوق المستعمل بداية من 155 ألف إلي 175 ألف جنيه، وهو ما يترتب عليه الحالة العامة للسيارة.4 ـ ميتسوبيشي لانسرحصلت سيارة الصانع الياباني لانسر "شارك " موديل 2015 على محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان وعزم 156 نيوتن.متر، تتسارع السيارة من 0 الي 100 كم/س، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء CVT، مع نظام الدفع الأمامى، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/س.دعمت سيارة ميتسوبيشي بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة، من أبرزها نظام الفرامل ABS، توزيع إلكتروني للفرامل، نظام إيموبليزر ضد السرقة، مسند يد أمامي، حزام أمان خلفي، قفل مركزي للأبواب.يبلغ سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2015 في سوق المستعمل بداية من 170 ألفا إلي 200 ألف جنيه، وفقا للفئة وحالة السيارة.5 ـ شيفروليه كروزجاءت السيارة شيفروليه كروز موديل 2015 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصان، و 186 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.وتضمنت سيارة شيفروليه عجلة قيادة متعددة الوظائف، و شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي، و مكيف هواء أوتوماتيكي، و قفل مركزي، و زجاج كهربائي، مع مصابيح أمامية بتقنية LED.تتراوح أسعار شيفروليه كروز موديل 2015 في السوق المصري المستعمل من 160 ألفا إلى 185 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.