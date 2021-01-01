

ماهي أسرع 5 سيارات في السوق المصري ماهي أسرع 5 سيارات في السوق المصري

يضم السوق المصري للسيارات العديد من الإصدارات القوية، التي تحمل شعارات لأقوى العلامات التجارية الشهيرة، حيث تتنوع بين إطلالة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وطرازات الكروس أوفر والسيدان، إلى جانب التصميمات الانسيابية الخارقة، التي تمنح السيارة أفضلية الانطلاق إضافة إلى القدرات الفنية المستخدمة.







وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أسرع 5 سيارات داخل السوق المصري.

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1 - ألفاروميو جوليا موديل 2021تنطلق السيارة الفاروميو جوليا موديل 2021 من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.2 ثانية، حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 200 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 300 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 235 كم/ساعة.أسعار الفا روميو جوليا موديل 2021الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 720,000 جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SUPER 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 800,000 جنيه.الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SUPER+ 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 890,000 جنيه.الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل VELOCE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 920,000 جنيه.الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل QV 2021 محرك 2900 سي سي تيربو بسعر 1,875,000 جنيه.2 - بورش ماكان موديل 2021تضم السيارة محرك بسعة 1984 سي سي، رباعي الأسطوانات، بقوة 252 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 370 نيوتن/متر في الساعة، بالإضافة إلى محرك اخر سداسي الاسطوانات سعة 2995 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 354 حصان، و 480 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.3 ثانية فقط.و يتراوح سعر السيارة بورش ماكان موديل 2021 بين 1,196,675 و 1,743,500 جنيه.3 - بي إم دبليو X7تأتي السيارة بي ام دبليو X7 بمحرك ثماني الأسطوانات سعة 4400 سي سي، ينتج قوة قدرها 462 حصان، و 650 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 245 كيلومتر في الساعة، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء، تجعل السيارة تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال 5.4 ثانية.ويبلغ سعر السيارة بي ام دبليو X7 بقيمة قدرها 2.900.000 جنيه.4 - بي إم دبليو Z4تعتمد السيارة على محرك بسعة 1997 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 197 حصان، و 320 نيوتن/متر من عزم الدوران، معه سرعة قصوى تصل لـ 240 كيلومتر في الساعة، بينما تأتي بمقصورة داخلية انيقة تسع لمقعدين، مع نسبة طول بلغت 4.324 متر، و بعرض يبلغ 1.864 متر، و مع القدرات الفنية المطروحة داخل السيارة تجعلها تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال 6.6 ثانية.و يبلغ سعر السيارة بي ام دبليو z4 بـ 1.195.000 جنيه5 - لاند روفر ديسكفري موديل 2021حصلت السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2021 على محرك سداسي الأسطوانات سعة 2995 حصان، يولد قوة قدرها 335 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 450 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 215 كم/ساعة، حيث يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة خلال 7 ثوان.و يبلغ سعر السيارة لاند روفر ديسكفري موديل 2021 بقيمة قدرها 2.550.000 جنيه.