خبير : متوسط أعمار مستخدمي الـ تيك توك 13 عاما

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قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن معلومات، إن تطبيق تيك توك منتشر في 150 دولة حول العالم.







وأضاف وليد حجاج، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد"، أن عدد مستخدمي تطبيق تيك توك، يبلغ مليار شخص حول العالم، معقبا: "تفاعل المليار شخص على التطبيق؛ يصل إلى المليارات شهريا".

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وأوضح المهندس وليد حجاج، خبير أمن معلومات، أن متوسط أعمار مستخدمي تيك توك 13 عاما.وأشار المهندس وليد حجاج، خبير أمن معلومات، إلى أن الهدف من استخدام تيك توك؛ هو “تحقيق الشهرة، والأرباح”.وكشف الإعلامى مصطفى بكرى، عن مؤامرة كبرى، قائلا:"المؤامرة لها وجوه متعددة".وأضاف بكرى، خلال تقديمه لبرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” قائلا:" هناك مؤامرة تتم على عادات وتقاليد الأسرة المصرية"، معقبا:" الولاد والبنات اللى بيسعوا للشهرة عبر التطبيقات يضروا ويسيئون للدولة المصرية".وطالب بكرى، الأسرة المصرية بالمحافظة على الأبناء والعودة للقيم الحقيقة.ونوه بكرى، عن مشكلة خطيرة أخرى، وهى اتهامات تقودها لجان الإخوان الإرهابية ضد الشخصيات العامة عبر التزوير، قائلا: "مجموعة من النصابين بتاخد لوجو المواقع الصحفية، وتنسب تصريح مفبرك لشخصية عامة ما".ونصح بكرى، الشخصيات العامة، التى يستهدفها النصابون، بالتقدم ببلاغات لمباحث الإنترنت طبقا للقانون، معقبا: "مرة أنا حبست 11 نصابا".