أستاذ مناعة من المتوفع موجة رابعة لكورونا فى سبتمبر



موجة رابعة لكورونا موجة رابعة لكورونا



قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إن الدولة توفر اللقاحات بالمجان وعلى المواطنين الالتزام بالتطعيم بلقاح فيروس كورونا حتى لا تحدث أى أعراض خطيرة على المواطن أو تقيه من شدة الفيروس، وهناك تحذيرات من الموجة الرابعة لكورونا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى: لابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنها التباعد الاجتماعى وغسل اليدين بشكل متكرر وتلقى اللقاح حتى تمنع الإصابة بكورونا، موضحا أن متحور دلتا أصاب دولا كثيرة جدا وزاد عدد الدول التى سجلت التحور فيها أكثر من 130 دولة وعلينا أن نأخذ بالنا من منافذ دخول البلاد حتى لا يدخل المتحور".



وتابع: "الموجة الرابعة متوقع أنها تحدث فى شهر سبتمبر مع دخول فصل الشتاء، ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية والبعد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة".