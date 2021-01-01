تشارك وزارة الدفاع السعودية في (معرض الدفاع العالمي 2022) كشريك أساسي، الذي سيعقد في الرياض، خلال المدّة من 6 - 9 مارس 2022م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية في مساحات المعرض الإجمالية التي تقارب 800 ألف متر مربع.
وسيجمع معرض الدفاع العالمي تحت سقفه عدداً من الجهات الحكومية العسكرية والأمنية وبعض الشركات السعودية مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وكبرى الشركات العالمية في صناعة الأمن والدفاع المشاركة في المعرض.
ويُعدُّ معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية منصة عالمية للتوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والأمن، والفضاء.
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التعليقات على حدث استراتيجي عالمي على أرض السعودية.. تفاصيل
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