"الأرصاد" تعلن تفاصيل الطقس حتى الأربعاء

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تفاصيل الطقس حتى الأربعاء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، خلال الأسبوع المقبل بدءًا من غدٍ الجمعة وحتى يوم الأربعاء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل/ بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، مؤكدة أن التعرض المباشر لآشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة الساببعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة منة المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

يأتي هذا فيما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، ويؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ (مطروح- العلمين) من 1.5 إلى 2 متر.

وينشر "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل على النحو التالي:

صورة الخبر: تفاصيل الطقس حتى الأربعاء

المصدر: مصراوي

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