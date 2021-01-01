إطلاق نار بـ بريطانيا .. سقوط عدد من الضحايا
كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن سقوط عدد من القتلى نتيجة حادث إطلاق نار في منطقة بليموث البريطانية.
وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنه تم إطلاق النار على منفذ الهجوم، حيث نفت علاقة الحادث بأي أهداف إرهابية.
فيما قال رئيس حزب العمل البريطاني إنه ينتظر تأكيد عدد ضحايا الهجوم.
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وقال جوني ميرسر عضو البرلمان عن بليموث مور فيو على تويتر إن الحادث: "لا علاقة له بالإرهاب"، مضيفًا أن المشتبه به المتورط "ليس هاربًا".
وقالت خدمة الإسعاف الجنوبية الغربية إن "فرق الاستجابة للمناطق الخطرة، وسيارات الإسعاف المتعددة، وسيارات الإسعاف الجوي والعديد من الأطباء وكبار المسعفين" أُرسلت جميعها إلى مكان الحادث في الساعة 6.12 مساءً.
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