أخطاء تجنبيها عند اختيار الشامبو المناسب لنوع شعرك



أخطاء تجنبيها عند اختيار الشامبو أخطاء تجنبيها عند اختيار الشامبو

تسعى كل الفتيات لجعل شعرها لامعًا وحريريًا، ويبدأن فى اتباع روتين للعناية بالشعر، ويبدأ بالتأكيد بغسل الشعر بالشامبو، إلا أنهن وعلى الرغم من اهتمامهن بشعرهن، قد لا يحصلن على النتيجة المبهرة، وربما يعانين بالإضافة إلى ذلك، من تساقط شعرهن.



قد لا يكون السبب وراء تساقط الشعر المنتج الذي تستخدمينه فقط، أو ظروفك الصحية الأساسية، ففى الواقع قد تكونين أنت السبب فى تلف شعرك بشكل غير مباشر، من خلال عدم اختيار المنتجات التي تحتوي على المكونات الصحيحة والتى تناسب شعرك بشكل جيد.



فى التقرير التالى يوضح موقع "times of india" بعض الأخطاء التى قد ترتكبها الكثير من الفتيات عن اختيار الشامبو الخاص بهن، والتي يجب عليكِ تجنبها.

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شامبو مع كبريتات لوريل الصوديوم (SLS) وكبريتات الأمونيوم لوريل (ALS)الشامبو الذي يحتوي على كبريتات أنيونية مثل SLS وALS يترك شحنة سالبة على سطح الشعر، مما يجعل الشعر شديد التجعد، بالإضافة إلى أنه منظف قوي قد يؤدي إلى تآكل طبقة بشرة الشعر، مما يجعله أكثر جفافاً ويسبب التكسر.استخدام شامبو يحتوى على أكثر من نوع من الأعشاب:المكونات العضوية والعشبية غنية بأيونات H + التي تلعب دورًا رئيسيًا في اختلال توازن درجة الحموضة في فروة الرأس، لذلك يجب تجنب الكثير من المكونات العشبية في أي منتج.العنف أثناء الغسيل:الخطأ الأكثر شيوعًا الذي قد ترتكبينه أثناء غسل الشعر بالشامبو، هو عدم اللطف وفرك الشعر بعنف أثناء غسله، فمن المفترض أن يكون الشعر حساسًا وأكثر هشاشة عند البلل بخمس مرات من الأوقات العادية، لذا كونى حذرة أثناء غسل الشعر بالشامبو.العناية بالشعر - طريقة غسيل الشعرالعناية بالشعر - طريقة غسيل الشعرعدم اختيار الشامبو على أساس نوع الشعر:يحتوي الشامبو على مكونات مختلفة قد تكون متوافقة أو لا تتوافق مع أنواع شعر معينة، لكن تحققى من محتوى الجلسرين والزيت والسيليكون والكيراتين، ويجب أن تكون جميع المكونات المذكورة عالية نسبيًا حتى يكون الشامبو مناسبًا للشعر المتموج والمجعد، ولا يلزم أن تكون متوفرة للشعر الناعم والأملس، وإذا كانت المكونات المذكورة أعلاه أكثر في الشامبو فهو يصبح مناسبا أكثر للشعر الأملس، حيث يمكن أن تجعل الشعر أكثر دهنية، ولا تسمح للعناصر الغذائية بالتغلغل في الشعر.