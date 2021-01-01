أنواع من الرجالة اهربى قبل الارتباط بيهم



أنواع من الرجالة أنواع من الرجالة

غالبًا ما تصادف النساء خلال حياتهن أنواعا مختلفة من الرجال، الذين يتركون تأثيرًا ما على شخصياتهن، سواء الرجل الذى يمتلك شخصية ساحرة، أو ذلك البغيض الذى يحمل صفاتا لا يمكن تحملها، أو الرومانسى صاحب العاطفة القوية، ففى النهاية كل رجل هو شخص فريد بنسبة كبيرة ويختلف عن غيره.



أنواع رجال

وفي هذا التقرير المنشور على موقع E TIMES نقدم لك أكثر أنواع الرجال شيوعًا، والتى ربما قادتك الصدفة للتعامل مع أحدهم، لكنهم من أكثر الشخصيات صعوبة في الارتباط والذي يجب عليكِ الفرار منهم.





رجل مهمل عاطفيًا

هذا النوع من الرجال لن يكون موجودًا بجانبك عندما تحتاجيه، سيحاول جاهدًا اختلاق الأعذار لغيابه، ستلاحظين أنه يحاول إثارتك دائمًا كإثارة روح الغيرة داخلك مثلًا، هذا الرجل معكِ فقط لتمضيه الوقت، وهذه علامة حمراء كبيرة بأن تتركى العلاقة.

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الرجل النرجسيسيحاول هذا النوع من الرجال التلاعب بكِ لإعجابك به كثيرًا، بحيث تتجاهلين كل العلامات السلبية في العلاقة، كما سيحاول هذا النوع من الرجال التحكم في كل شيء، ويشمل ذلك قراراتك وخياراتك وحتى آرائك، وهو نوع غاية في الخطورة لأنه سيفقدك شخصيتك تمامًا مع الوقت.الرجل العاطفيافهمي أنه ليس من واجبك أبدًا "إصلاح" شخص آخر، لكن هذا النوع من الرجال غالبًا ما يطلب مساعدة شريك حياته ليشعر بالتحسن، وسوف يتشبث بك من أجل إشباع حاجاته العاطفية، وستشعرين معه دائمًا بالضغط حيال جعله يشعر بالراحة، بغض النظر عن شعورك أنتِ بالراحة.الرجل الجذابإنه رجل وسيم وواثق بنفسه وجذاب بشكل لا يصدق، وهذا النوع من الرجال يثير إفراز الأدرينالين لديك، ويساعدك على القيام بأشياء لا يمكنك أن تتخيليها أبدًا، ويبدو الأمر كما لو كنتِ تعيشين في عالم مختلف عندما تكونين معه، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا لك، لكنه على الجانب الآخر يمكن أيضًا أن يدمرك تمامًا.الرجل الهوائيقد يحبك هذا الرجل من كل قلبه، لكنه سيقاوم الارتباط بكِ لأنه يعاني من خوف شديد من الالتزامات والمسئوليات التي قد يفرضها عليه الارتباط أو الزواج، وقد يكون الأمر محبطًا للغاية أن تكون مع شخص يرفض ببساطة حتى المجازفة من أجلك.