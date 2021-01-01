الإفتاء ترد .. هل يجوز قراءة القرآن بملابس قصيرة



قراءة القرآن قراءة القرآن

هل تجوز قراءة القرآن بالشورت أو ملابس قصيرة كاشفة للعورة؟ سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور له عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب”.



وأجاب ممدوح، قائلًا: إنه يجوز قراءة القرآن في المنزل من شخص يرتدي شورت قصير، تصح ولا حرج فيها وإن كان هذا خلاف الأدب.



وأضاف أمين الفتوى، أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، مشيرا إلى أنه يجب ستر الركبة حتى لا يكشف شيءٌ من عورة الإنسان.

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وأشار إلى أنه بالنسبة للصلاة بالشورت، فإن الركبة تحتاج إلى السترة أثناء الصلاة، ولو الثوب تحت الركبتين الصلاة صحيحة لكن يشترط تطويل البنطلون بحيث تغطي الركبتين.وأوضح أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة وأن الفخذ عورة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي مكشوف الفخذ، بل يجب أن يستر الفخذ وما تحت السرة.وتابع: "ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غطِّ فخذك فإن فخذ الرجل من عورته" وهو صحيح".7 كلمات كان يكثر منهم النبي .. داوم عليهاالمنجيات من عذاب القبر .. 30 آية أوصى بها النبيهل يجوز قراءة القرآن بدون حجاب أو في وضع النوم؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.وأجاب عثمان، قائلًا: إن المرأة إذا قرأت القرآن بدون حجاب أو كانت فى وضع النوم فيجوز ولا حرج فى ذلك.وأضاف أن قراءة القران بدون حجاب أو فى وضع النوم يجوز فهذا ذكر الله تعالى، وستر العورة كالشعر أثناء قراءة القرآن ليس شرطًا كما هو شرط فى الصلاة، فيجوز قراءة القرآن بدون حجاب وفى وضع النوم ولا حرج فى ذلك.حكم قراءة القرآن بملابس المنزل وبدون حجابقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة عند قراءتها للقرآن لا يشترط لها أن ترتدى الحجاب لعدم وجود دليل على وجوب ذلك.وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يجوز قراءة القرآن بملابس المنزل وبدون حجاب؟»، أنه يصح للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب ولا مانع من ذلك وإن كان من أداب التلاوة أن تستتر فى هذا الحال لأن هذا مجلس تحضره الملائكة فيستحى من الملائكة ولكن هذا على سبيل أنه من آداب التلاوة وليس أمرًا واجبًا.وأشار إلى أنه كما يشترط لبس الحجاب فى الصلاة لا يشترط لبس الحجاب عند قراءة القرآن.هل يجوز قراءة القرآن بملابس البيت الخفيفة؟ قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز قراءة القرآن بأي نوع من الملابس سواء خفيفة أو ثقيلة، المهم أن تكون ساترة للعورة، خاصة "العورة المغلظة"، لافتا إلى أن قراءة المرأة القرآن بشعرها أي بدون حجاب جائز، وكذلك الرجل يجوز له قراءة القرآن بأي نوع من الملابس بشرط أن تكون ساترة للعورة أيضا.وأضاف عاشور خلال خدمة البث المباشر ردا على أسئلة المواطنين الواردة إلى صفحة دار الإفتاء والأفضل والمستحب أن يكون الاحتشام في الملابس للرجل أو المرأة لأن كلام الله عز وجل له قدسية خاصة.حكم قراءة القرآن بملابس خفيفة.. وقال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قراءة القرآن بثياب خفيفة، واعتبار أن القرآن من جوانب الذكر والله يقبل الذكر من المسلم على أي حال.وأضاف الورداني خلال رده على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبة السؤال: " هل يجوز لي أن قراءة القرآن وأنا أرتدي ملابس خفيفة؟"، أن الالتزام بالوقار عند قراءة القرآن من الأمور المستحبة فيجب على كل مسلم أن يلتزم الوقار عند قراءة القرآن، وأن هذا لا يمنع أن تقرأ القرآن في أي حال تكون ولكن هذه نصيحة من أمين الفتوى لصاحب السؤال.قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم بلبس البيت القصير.وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها:ما حكم صلاتي بملابس المنزل وعليها خمار، وهل لو قرأت القرآن بملابس المنزل الخفيفة وشعري مكشوف يكون هذا حراما؟"، فى الحالتين لا مانع فيهما والصلاة صحيحة وتلاوة القرآن على هذه الهيئة مقبولة ولكِ الثواب.وأشار إلى أنه ليس شرطًا لقراءة القرآن أن يلبس الإنسان اللبس الذي يرتديه وهو خارج البيت، ومن ثم فلا بأس ولا حرج ما دام ذلك في داخل البيت.وتابع: “وإن كان الاحتشام والوقار أثناء قراءة القرآن أمرا مندوبا، لكنه ليس على سبيل الحتم واللزوم”.