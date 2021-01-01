حضري الدجاج المشوي أحلى من المطاعم



حضري الدجاج المشوي حضري الدجاج المشوي

يمكنك بخطوات سهلة وسريعة التجديد فى أطباق الدجاج التى تقدميها لأسرتك وتحضير أطباق الدجاج بمذاق مميز.



إليك طريقة تحضير الدجاج مشوي بالكزبرة والليمون



وقت التحضير : 35 دقيقة

قد يعجبك أيضا...

الطهي : 10 دقائقجاهز في : 50 دقيقةمكونات وصفة الدجاج المشوي والكزبرهكيلو من صدور الدجاج منزوعة العظم والجلد1 / كوب عصير ليمون حامض من حوالي 2 ليمونةنصف ملعقة صغيرة فلفل أسودنصف ملعقة صغيرة ملحنصف ملعقة صغيرة سكر3 ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومةملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتازالمزيد من زيت الزيتون البكر الممتاز للشواءشرائح كزبرة وليمون للتزيينشرائح الأفوكادو للتقديمطريقة تطبيق وصفة الدجاج المشوي والكزبرة1 يغسل لحم الدجاج ويقطع إلى شرائح رقيقة ويوضع جانبا.2- للوصول إلى سمك متساوٍ على الشريحة ، اسحق الدجاج باستخدام مطحنة أو مطرقة لحم. كرر ذلك على ما تبقى من لحم الدجاج.3- خذ وعاء خلط كبير وأضف إليه السكر والكزبرة وعصير الليمون وبشر الليمون وزيت الزيتون والفلفل والملح و يقلب حتى يمتزج كل شيء جيدًا.4-نضيف صدور الدجاج واحدا تلو الآخر. تأكد من تغطية سطح اللحم بالكامل بخليط التتبيلة وتدليك اللحم للمساعدة على امتصاص التتبيلة جيدًا.5-عندما تنتهي ، غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي وانقله إلى الثلاجة لمدة 3 دقائق على الأقل.6- يوصى بتبريد الدجاج لمدة 4 ساعات أو حتى طوال الليل للحصول على مذاق أفضل.7- خذ كل شريحة من الدجاج وامتص الرطوبة المتبقية باستخدام منشفة ورقية وقم بتغطيتها بزيت الزيتون البكر الممتاز.8- افعل نفس الشيء مع جميع الشرائح في الوعاء وانقل صدور الدجاج في طبق.9-ضع طبقة من زيت الزيتون البكر الممتاز على الشواية. عندما تصبح الشواية ساخنة بدرجة كافية ، ابدأ في شوي صدور الدجاج. اشوي كل جانب من الدجاج لبضع دقائق ، ثم اقلبه لطهي الجانب الآخر. 10-عندما يتم طهي اللحوم بالكامل قم بإزالتها من على النار و قدميها مع شرائح الليمون الأخضر والأفوكادو على الجانب ، والكزبرة للتزيين.