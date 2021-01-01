حضري الدجاج المشوي أحلى من المطاعم

حضري الدجاج المشوي
يمكنك بخطوات سهلة وسريعة التجديد فى أطباق الدجاج التى تقدميها لأسرتك وتحضير أطباق الدجاج بمذاق مميز.
إليك طريقة تحضير الدجاج مشوي بالكزبرة والليمون
وقت التحضير : 35 دقيقة
الطهي : 10 دقائق
جاهز في : 50 دقيقة
مكونات وصفة الدجاج المشوي والكزبره
كيلو من صدور الدجاج منزوعة العظم والجلد
1 / كوب عصير ليمون حامض من حوالي 2 ليمونة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة سكر
3 ملاعق كبيرة من الكزبرة المفرومة
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز
المزيد من زيت الزيتون البكر الممتاز للشواء
شرائح كزبرة وليمون للتزيين
شرائح الأفوكادو للتقديم
طريقة تطبيق وصفة الدجاج المشوي والكزبرة
1 يغسل لحم الدجاج ويقطع إلى شرائح رقيقة ويوضع جانبا.
2- للوصول إلى سمك متساوٍ على الشريحة ، اسحق الدجاج باستخدام مطحنة أو مطرقة لحم. كرر ذلك على ما تبقى من لحم الدجاج.
3- خذ وعاء خلط كبير وأضف إليه السكر والكزبرة وعصير الليمون وبشر الليمون وزيت الزيتون والفلفل والملح و يقلب حتى يمتزج كل شيء جيدًا.
4-نضيف صدور الدجاج واحدا تلو الآخر. تأكد من تغطية سطح اللحم بالكامل بخليط التتبيلة وتدليك اللحم للمساعدة على امتصاص التتبيلة جيدًا.
5-عندما تنتهي ، غطي الوعاء بغلاف بلاستيكي وانقله إلى الثلاجة لمدة 3 دقائق على الأقل.
6- يوصى بتبريد الدجاج لمدة 4 ساعات أو حتى طوال الليل للحصول على مذاق أفضل.
7- خذ كل شريحة من الدجاج وامتص الرطوبة المتبقية باستخدام منشفة ورقية وقم بتغطيتها بزيت الزيتون البكر الممتاز.
8- افعل نفس الشيء مع جميع الشرائح في الوعاء وانقل صدور الدجاج في طبق.
9-ضع طبقة من زيت الزيتون البكر الممتاز على الشواية. عندما تصبح الشواية ساخنة بدرجة كافية ، ابدأ في شوي صدور الدجاج. اشوي كل جانب من الدجاج لبضع دقائق ، ثم اقلبه لطهي الجانب الآخر. 10-عندما يتم طهي اللحوم بالكامل قم بإزالتها من على النار و قدميها مع شرائح الليمون الأخضر والأفوكادو على الجانب ، والكزبرة للتزيين.
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