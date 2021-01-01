لعلاج الإكزيما والصدفية .. أستخدم هذه الواصفات



لعلاج الإكزيما والصدفية لعلاج الإكزيما والصدفية

علاجات منزلية من مطبخك يمكن أن تساعد في علاج الإكزيما والصدفية وأعراضها المزعجة مثل الجلد الجاف المشدود والحكة فهى تخفف الأعراض وتوفر بعض الراحة إليك أبرزها وفقا لموقع readersdigest.ca







1-الشوفان

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للتخلص من الصدفية والإكزيما يمكنك خلط ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون مع كوب من الحليب وإضافته إلي ماء الاستحمام ولتخفيف الحكة قم بطحن حفنة قليلة من دقيق الشوفان العادي (غير المنكه أو الفوري) في الخلاط أو معالج الطعام ، ثم رش المسحوق الناعم على ماء الاستحمام.2-ملح إبسومملح إبسوم يساعد فى علاج الصدفية والإكزيما و تساعد إضافة 1 إلى 3 أكواب من أملاح إبسوم الغنية بالمغنيسيوم على تقليل الحكة وإزالة القشور فقط أضف أيضًا ملعقة صغيرة من زيت اللافندر الأساسي لخصائصه المهدئة والعلاجية.لعلاج الصدفية والمثانة وحصوات الكلى.. بالأسماء| هيئة الدواء تسحب تشغيلات بعض الأدويةهاني الناظر يكشف عن أفضل طريقة لعلاج الصدفية بالمجان3-الكركميمكن أن يساعد الكركم في علاج الأكزيما والصدفية فقد ربطت الدراسات هذه التوابل بتقليل الالتهاب في عدد من الحالات الصحية ، بما في ذلك الصدفيةثبت أن الكركمين ، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الكركم ، يحمي البشرة من خلال تحييد الجذور الحرة وتقليل وقت التئام الجروح.لتحقيق الفوائد ، اهدف إلى تناول حوالي ملعقة صغيرة من الكركم كل يوم.4 -خل التفاحيمكن أن يساعد خل التفاح فى علاج الأكزيما والصدفية ويستخدم خل التفاح منذ فترة طويلة لتهدئة التهاب الجلد والحروق ، كما أنه مطهر.يمكنك استخدام كرات قطنية لوضع الخل مباشرة على المناطق المتشققة5-زيت الزيتونزيت الزيتون هو زيت طبيعي آخر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب فقط جرب فرك بعض زيت الزيتون الدافئ على المناطق المصابة من الجلد لتنعيم البقع المتقشرة.إذا كانت الصدفية تؤثر على فروة رأسك ، فحاول وضع القليل من زيت الزيتون في فروة رأسك أثناء الاستحمام لتخفيف وإزالة الجلد الجاف.يمكن أن تساعد إضافة زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي أيضًا في شفاء بشرتك من الداخل إلى الخارج.6 - بذور الكتانتمتلئ بذور الكتان بأحماض أوميجا 3 الدهنية وهى أفضل العلاجات لمحاربة الأكزيما وهي تساعد على منع مادة كيميائية في الجسم تسمى حمض الأراكيدونيك والتي تسبب الالتهاب.اطحن بضع ملاعق كبيرة من بذور الكتان و أضفها إلى العصائر أو الشوفان أو الجرانولا أو السلطات.يمكنك أيضًا استخدام زيت بذور الكتان كصلصة للسلطات والخضروات.