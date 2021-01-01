للقضاء علي التجاعيد في لمح البصر وصفات من الطبيعة



للقضاء علي التجاعيد للقضاء علي التجاعيد



وصفة من الطبيعة تقضى على التجاعيد بشكل طبيعي بدلاً من محاربة التجاعيد بكريمات باهظة الثمن.. عليكي تجربة هذه العلاجات الطبيعية المعتمدة من قبل الخبراء.





1-طريقة تحضير وصفة طبيعية للقضاء على التجاعيد بياض البيض



اخفقي عدة بياض بيض في وعاء صغير ودلكيه على بشرتك واتركيه يجف لمدة 15 دقيقة على الأقل.

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اشطفيه بالماء الدافئ فيعد بياض البيض غني بالبروتينات التي تغلف الجلد ويمكن أن يساعد في ترطيب وتهدئة البشرة زمحاربة التجاعيد.-زيت الزيتونيمكن أن يساعد بشرتك على البقاء ناعمة ونضرة فقط دلكي وجهك ببضع قطرات بلطف قبل النوم واشطفه بمنشفة ناعمة. سوف تستيقظ على بشرة ناعمة وصحية المظهر كما يعد زيت الزيتون مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات ، وهي مفيدة للبشرة.إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب، فتحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية قبل وضع أي منتج زيتي على بشرتك.-التدليكباستخدام اللوشن اللطيف المفضل لديك، خذ بضع دقائق لتدليك وجهك بلمسة قوية ولكن لطيفة فقط ركز على مناطق المشاكل مثل رقبتك وتحت عينيك وجبهتك.يوضح الدكتور Zeichner أن "تدليك الوجه قد يساعد في تعزيز تدفق الدم إلى الجلد وتوصيل الأكسجين والمواد المغذية ومحاربة التجاعيد.- الفواكه والخضرواتالفواكه والخضراوات الطازجة مليئة بفيتامينات A و C التى تساعد على ترطيب بشرتك ومحاربة التجاعيد وجعلها تبدو متوهجة من الداخل ، كما يقول الدكتور يون. "الفواكه والخضروات الطازجة هي بعض من أفضل الأطعمة الصديقة للبشرة" ، كما يقول. "مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة رائعة لمحاربة الأكسدة والجذور الحرة.تجاعيد-عصير ليمونقطعي ليمونة ودلكي بها الخطوط الدقيقة والتجاعيد على وجهك فتساعد حموضة الليمون البشرة على أن تبدو أكثر إشراقًا مع تقليل ظهور التجاعيد فيعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون مقشر لطيف ، مما يجعل البشرة تبدو أكثر نعومة.2-أفضل من كولاجين وصفة طبيعية للقضاء على التجاعيدإذا كنت تبحثين عن وصفة أفضل من الكولاجين للقضاء على التجاعيد كل شيء عن ذلك جربى مجموعه الوصفات التالية فهى لها مفعول السحر فى محربة التجاعيد.-الصبارالصبار غني بحمض الماليك الذي يحسن مرونة الجلد. كل ما عليك فعله هو أخذ بعض الجل وتطبيقه على بشرتك كما هو. انتظري لمدة 15 دقيقة أو حتى يجف ثم اغسليه.يمكنك أيضًا مزج الجل مع بعض زيت فيتامين E وتطبيقه على وجهك للحصول على نفس التأثير.