سرطان المثانة .. أعراض تشير إلى إصابتك بهذا المرض الخطير



سرطان المثانة سرطان المثانة

سرطان المثانة ناتج عن نمو أورام المثانة بشكل أكبر ، أو عندما تنتشر الخلايا السرطانية إلى مناطق أخرى من الجسم ، فقد تسبب أعراضًا تشمل عدم القدرة على التبول أو الضعف والإرهاق. الشعور بالألم في جزء معين من الجسم قد يشير أيضًا إلى مخاطر إصابتك.



وطبقا لاحد اشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقرير مطولا اليوم حول أعراض سرطان البروستاتا، يموت ما يقرب من 5000 شخص من سرطان المثانة كل عام في المملكة المتحدة. كلما تم التشخيص مبكرًا ، كلما بدأ العلاج في وقت مبكر ، مما قد يطيل حياتك. قد تكون آلام أسفل الظهر علامة على تقدم السرطان.



أعراض سرطان البروستاتا



عدم القدرة على التبول

آلام أسفل الظهر على جانب واحد

فقدان الشهية وفقدان الوزن

الشعور بالتعب أو الضعف

تورم في القدمين

آلام العظام.

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يمكن أن يسبب سرطان المثانة آلام أسفل الظهر عندما يصل إلى شكل أكثر تقدمًا من المرض.عادة ما يكون الألم في جانب واحد فقط من الظهر ، ولكن يمكن أن يكون في المنتصف.قد تحدث آلام أسفل الظهر بمجرد زيادة حجم الأورام أو عندما تبدأ الخلايا السرطانية في الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.حاليًا ، تُظهر معدلات البقاء على قيد الحياة لسرطان الكلى والمثانة في إنجلترا أن عدد النساء اللائي يعشن لمدة خمس سنوات بعد التشخيص أقل من عدد الرجال.قد يكون السبب في ذلك هو أن أطباء الأسرة يميلون إلى إرجاع الأعراض الأولية للنساء - وليس الرجال - إلى أسباب غير مؤذية ، مثل الالتهابات البكتيرية ، وبالتالي يتعين على بعض النساء زيارة طبيبك عدة مرات قبل إحالتهن إلى أخصائي ، حسبما أشار باحثون في دراسة جديدة. دراسة.نظر الباحثون في عدد المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الكلى والمثانة في إنجلترا بين عامي 2009 و 2010.أظهر التحليل أن احتمال زيارة النساء للطبيب العام هو ضعف احتمال قيام الرجال به في ثلاث مناسبات أو أكثر قبل إحالتهن إلى أخصائي.أعراض سرطان البروستاتا: علامة رئيسية قبل التبولإذا كانت لديك أعراض ، يمكن أن يقوم طبيبك بإجراء اختبار لمعرفة ما إذا كان هناك أي دم في عينة من بولك.في حالة وجود دم ، سيتأكد أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك من عدم وجود سبب واضح لذلك مثل العدوى.قد ينصح طبيب المسالك البولية إذا لم يكن هناك سبب للدم.إذا كانت الاختبارات أو الأعراض تشير إلى احتمال إصابتك بسرطان المثانة ، فيجب أن يراك أخصائي في غضون أسبوعين.سرطان البروستاتايتيح تنظير المثانة قطع الأورام السرطانية المبكرة من الجذع ، والمعروف باسم الاستئصال عبر الإحليل لورم المثانة (TURBT).بعد اكتشاف سرطان المثانة ، سيتم إجراء تنظير المثانة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر لإزالة أي أورام أخرى قد تحدث.قد يتم تقديم الأدوية المضادة للسرطان في هذه المرحلة لتقليل مخاطر عودة السرطان.يشمل ذلك العلاج الكيميائي و / أو لقاح يسمى BCG (عصية كالميت غيران) ، الذي يحفز الجهاز المناعي لمهاجمة الخلايا السرطانية.