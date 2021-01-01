وضع سور على برج للاتصالات .. رعب في الجمالية



برج الاتصالات برج الاتصالات

تزايدت حالات الانتحار والتهديد خلال الآونة الأخيرة بمحافظة الدقهلية خاصة بمدينة الجمالية حيث أقدم شخصان على الانتحار مهددين بإلقاء نفسيهما من أعلى برج اتصالات بالمدينة .



وتدخلت قوات الأمن والشرطة بمدينة الجمالية ومجلس مدينه الجمالية من أجل تهدئتهما وإنزالهما من أعلى البرج وتمكنوا من ذلك.



وقرر حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة الجمالية، بمحافظة الدقهلية، وضع سور من الصاج حول برج اتصالات بالمدينة ، لمنع صعود أي شخص بحجة الانتحار لتحقيق أغراض ومطالب له.

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وشهدت المدينة حالتي تهديد بالانتحار من أعلى البرج، خلال أسبوع واحد الأولى لشخص يدعى «أحمد ا ا عاطل لمروره بأزمة مالية، وبعدها بأربعة أيام من الواقعة السابقة، تسلق شخص يدعى «الحسينى ا. م »، برج الاتصالات مهددا بإلقاء نفسه والانتحار، لمطالبة الشرطة الإفراج عن شقيقه، عقب إلقاء القبض عليه لحيازته مواد مخدرة.وتسبب ذلك في حالة من الفوضى داخل مدينة الجمالية حيث إن الواقعتين في أسبوع واحد وتسبب ذلك في حاله القلق أيضا اضافه لقيام الأمن بمحاولة اقناعهم بالنزول حفاظا على حياتهما.قرر مجلس المدينة بعد التأكد بأن صاحب الواقعة الأولى في ضائقة مالية مر بها عقب ترك عمله وأصبح دون مصدر رزق صرف مبلغ مالي له يعينه على مصاعب الحياة بشكل مؤقت حيث انه كان يعمل سائق توك توك وأصبح الآن بلا عمل مما أدى لمروره بأزمة نفسية.أما الثاني فتمكن ضباط مركز شرطه الجمالية من إقناعه بالنزول وأن هناك قضاء وقانون سيحكم في القضية وأن شقيقه تم ضبطه متلبسا..