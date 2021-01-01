شوبير يكشف.. صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة



الإعلامى أحمد شوبير الإعلامى أحمد شوبير

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن مؤشرات صدام عنيف مرتقب بين اتحاد كرة القدم والنادي الأهلي بسبب مباريات كأس مصر والذى يسود اتجاه كبير داخل الجبلاية حول خوضها خلال فترة التوقف الدولى المقبلة عقب انتهاء منافسات الدورى الممتاز بدون اللاعبين الدوليين .



وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن الأهلى يرفض بشكل قاطع ونهائى فكرة خوض أى مباراة بدون اللاعبين الدوليين خاصة فى حال فقد لقب الدورى الممتاز.



وأضاف : “ الأهلى دفع ثمن خوض المباريات بدون تواجده نجومه الذين شاركوا مع المنتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو الأخيرة والأهلى لن يكرر التجربة مرة أخري ” .

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وسقط الاهلي فى فخ التعادل امام الاسماعيلي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ29 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 22 عن طريق محمد شريف من متابعة جيده داخل منطقة الجزاء وادرك الاسماعيلي فى الدقيقة 66 عن طريق فخر الدين بن يوسف من رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاهلي الي النقطة 65 محتلا المركز الثاني ، بينما ارتفع رصيد الاسماعيلي الي النقطة 34 فى المركز الثاني عشر .وعلى جانب أخر ، أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.وأضاف أن الجهاز الطبي، فضل استبدال اللاعب بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية. وأوضح أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية من أجل الاطمئنان على حالته.وكان محمد شريف قد غادر في الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت مساء أمس على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة رقم 29 من بطولة الدوري الممتاز.ودخل الأهلي مباراة الإسماعيلي وفي رصيده 64 نقطة، جمعها على مدار 28 جولة بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».