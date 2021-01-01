النيل يتجاوز منسوب الفيضان في السودان



الفيضان في السودان الفيضان في السودان

بسبب سد النهضة الإثيوبي وصل منسوب نهر النيل عند ولاية العاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء إلى 17.10 مترًا، متجاوزًا منسوب الفيضان بـ 60 سنتيمترًا، ما يعني أن على القاطنين في الخرطوم وشمالها اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة حمايةً للأنفس والممتلكات.



فيضان السودان

ويبدو أن أزمة سد النهضة بدأت تحل على السودان حيث أوضح بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية عن لجنة فيضان السودان أن إيراد النيل الأزرق عند حدود السودان مع إثيوبيا بلغ 629 مليون مترًا مكعبًا، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 292 مليون مترًا مكعبًا.



مخاطر فيضان السودان

ويصر آبي أحمد على التعنت في ملف سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا قريبا من حدود السودان ، حيث حذرت مصر والسودان من مغبة المضي في ملء خزان السد دون تنسيق واتفاق مسبق لتنظيم عمليات الري وضمان كفاءة السدود المقامة في السودان ومنع انهيارها والحيلولة دون وقوع ضرر على دولتي المصب يهدد الحياة العامة، لكن آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا قرر خرق اتفاق المبادئ وأعلن الملء الثاني دون اتفاق واكتفى بإخطار دولتي المصب بعدما بدأ الملء الثاني لخزان سد النهضة بنحو أسبوع.

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وزاد تصريف المياه عند خزان الروصيرص 4 مليون متر مكعب نهار اليوم ليصل إلى 631 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كانت الكمية 627 مليون متر مكعب، وزاد الإيراد عند سنار ليبلغ 725 مليون متر مكعب مقابل 717 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة بلغت 8 مليون متر مكعب.كان أعلى نقصان في الإيراد مقارنة بالأمس عند مروى إذ بلغ الخميس 780 مليون متر مكعب مقابل 800 مليون متر مكعب ليوم أمس بنقصان بلغ 20 مليون متر مكعب.وزاد تصريف جبل أولياء وعطبرة وأعالي الستيت وخشم القربة إذ سجل جبل أولياء 70 مليون متر مكعب اليوم مقارنة ب66 مليون متر مكعب ليوم أمس، أي بزيادة بلغت 4 مليون متر مكعب وكان أعالي عطبرة والستيت سجل 290 مليون متر مكعب اليوم مقارنة ب 256 مليون متر مكعب ليوم أمس ليكون الفارق 34 مليون متر مكعب.وحذر البيان اليومي للجنة الفيضان بأن قطاع سنار – الخرطوم سوف يشهد ارتفاعا بمعدل 3 سم وقطاع مروي – دنقلا الذي سوف يشهد ارتفاعا بمعدل 4 سم، ويشهد قطاع شندي عطبرة ارتفاعا بمعدل 5 سم ويستقر والارتفاع الأعظم في الخرطوم والتي سجلت 17.10 متر متجاوزة منسوب الفيضان ب 60 سم، أي بأكثر من نصف متر.وختم البيان اليومي للجنة فيضان السودان بالتنبيه الى انه "على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة".وللمزيد حول مخاطر سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وما سببه تعنت آبي أحمد من فيضان السودان شاهد الفيديو جراف التالي: